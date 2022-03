SuperRare spretter opp 39 %: Her kan du kjøpe RARE

SuperRare-økosystemet kunngjorde på Twitter at innehavere av det opprinnelige RARE-tokenet har én dag igjen til å stemme på de neste uavhengige galleriene som skal vises på SuperRare. Avstemningen avsluttes 21. mars kl. 21.00 PST. I skrivende stund hadde RARE steget med 39.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe RARE, er denne guiden for deg.

SuperRare er en ledende NFT-plattform med digital kunst til en verdi av rundt 90 millioner dollar samlet til dags dato. I sin 1.0-versjon valgte teamet til SuperRare-artister til å prege verkene sine på en delt smart kontrakt som SuperRare NFT-er.

Med versjon 2.0 endret dette seg ved å introdusere uavhengige kjørende butikkfronter, nettskalakurering og suverene myntingkontrakter for at kunstnere skal kunne promotere, prege og selge verkene sine direkte til samlere.

Med mål om progressiv desentralisering flyttet SuperRare styring og eierskap av nettverket til fellesskapet. Det er en DAO som tildeler midler fra Community Treasury, overvåker nøkkelplattformparametere og stemmer over foreslåtte forbedringer av protokollen og nettverket.

$RARE is going crazy! 70% pump since buy signal printed on the one hour chart.

What's going on here? Anybody knows why it's pumping? #superrare #RARE pic.twitter.com/jIQjDpBDgU

— Sam Mti (@MTI_Trading) March 20, 2022