Da SushiSwap (SUSHI) først kom ut, ble det sett på som et av de beste prosjektene noensinne i DeFi. Investorinteressen var øyeblikkelig, og som sådan steg mynten og nådde et rekordhøyt nivå på rundt $23,3 i mars i fjor. Men helt siden da har det vært en utfordrende periode for SUSHI. Kan det virkelig komme seg? Her er det du trenger å vite:

Fra en ATH på $23,3 handles SUSHI nå for rundt $3,56.

SushiSwap møter økende konkurranse i DeFi-området, spesielt DEX-er.

Det er svært usannsynlig at mynten noen gang vil gjenvinne ATH på kort sikt

Datakilde: Tradingview

SushiSwap (SUSHI) – Det dystre bildet fremover

Hvis det er noen der ute som biter fingrene og venter på at SUSHI noen gang skal komme tilbake til $23,3, kan det hende de må vente en stund. Du skjønner, i motsetning til mange mynter som har falt på grunn av bredere markedsmotvind i motsetning til endringer i underliggende fundamentale forhold, har SUSHI lidd av begge deler.

For det første må prosjektet bak SUSHI håndtere økende konkurranse fra bedre, mer effektive markedsdeltakere som suger ganske mange brukere og TVL. SushiSwap har også måttet håndtere overbelastning og høye gassavgifter til Ethereum, som har begrenset skalerbarhet.

Når det gjelder de kortsiktige prisutsiktene, så vi mynten falle under den avgjørende støtten på $4,2. Vi forventer at SUSHI vil bunne på $2,8 før den har får betydelig oppgang.

Er SushiSwap (SUSHI) verdt risikoen?

Vel, det vil avhenge av dine forventninger. Selv om mynten har falt fra ATHs og aldri kommer tilbake dit snart, er det fortsatt en liten oppside. Til dagens pris på $3,5 er SUSHI kraftig rabattert.

Hvis sentimentet forbedres i markedet, vil vi sannsynligvis se en økning mot $7 ved slutten av året. Det vil fortsatt være et hopp på 50 %. Dessuten kan overgangen til Ethereum 2.0 bidra til å sette i gang prosjektet i fremtiden.