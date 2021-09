Lykke Wallet, en sveitsisk plattform for digitale verdier, publiserte en tweet hvor de fortalte at de vil legge til Cardano på sin liste over plattformens tilgjengelige kryptovalutaer

Den sveitsiske børsen Lykke annonserte tidligere denne uken at Cardanos tilhørende token ADA har blitt lagt til på plattformen. Pressemeldingen deres forklarte at brukere av Lykke Wallet vil ha mulighet til å trade kryptovaluta helt uten gebyrer. Det sveitsiske FinTech-selskapet tilbyr ADA i tradingpar med BTC, CHF, ETH, EUR, GBP og USD.

Plattformens brukere vil dog være nødt til å gjennomføre en KYC-verifisering før de kan dra nytte av gebyrfri trading. Administrerende direktør av Lykke, Richard Olsen, forklarte at nyoppføringen vil bidra til å skape enda sterkere partnerskap slik at de kan tilby tjenester til stadig flere brukere. Han beskrev videre avgjørelsen som et steg i retning av bedre brukervennlighet for blokkjeder, som etterhvert kan omdefinere hele finansindustrien.

«Oppføringen av ADA er en stor milepæl for våre brukere, som nå kan trade ADA gebyrfritt. Vi inspireres av Cardanos forpliktelser til vitenskapelig fremdrift. Oppføringen legger grunnlaget for et dypere samarbeid som kan bidra til at hele industrien kan dra nytte av blokkjedeteknologiens fulle potensiale…»

Lykke er ikke de eneste med nye oppføringer for tiden, Coinbase bekreftet i et blogginnlegg på onsdag at brukere av Coinbase Pro nå får mulighet til å trade Avalanches AVAX-token. Børsen kommer til å lansere ordrebøker for tre tradingpar; AVAX/USD, AVAX/USDT og AVAX/EUR, og lanseringen kommer til å deles inn i faser for post-only, limit-only og til slutt full trading. Børsen påpeker at Coinbase Pro kun vil ha støtte for C-Chain AVAX-tokens.

«Coinbase Pro vil kun ha støtte for C-Chain Avalanche (AVAX)-tokens. […] Å sende Avalanche via P-chain, X-chain eller annet til en Coinbase Pro-wallet vil føre til at midlene er tapt permanent,» sto det i innlegget.

Den Nasdaq-noterte børsen la til at de forbeholder seg retten til å stanse tradingen dersom de ikke føler at de nye ordrebøkene når opp til sunne markedskrav, etter Coinbase Pros egen vurdering. Selv etter kunngjøringen har AVAX fortsatt ikke opplevd Coinbase-effekten, en breakout-effekt som fører til en massiv prisøkning i det en ny kryptovaluta blir tilgjengelig på børsen. I stedet har kryptovalutaens pris fortsatt å ligge innenfor et ganske smalt område.

Oppføringen, som gjør at Coinbase følger etter Binance og BitPanda som allerede tilbyr AVAX-trading, ble rost av Avalanche. I en tweet hvor de responderte på nyhetene fortalte de at dette kom til å gjøre kryptovalutaen tilgjengelig for enda flere brukere.

«AVAX er nå tilgjengelig for overføringer på Coinbase Pro. Trading forventes å åpne i morgen, 30. september, etter kl. 09:00 PT. Denne oppføringen kommer til å gjøre Avalanche tilgjengelig for et bredere utvalg brukere, inkludert de i USA,» fortalte de i innlegget.