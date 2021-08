Det finnes ingen presedens for hvordan man skal håndtere penger tjent via kryptovaluta, sier aktor

En bisarr vending har ført til at svenske myndigheter er tvunget til å betale tilbake Bitcoin til en verdi av $1,5 millioner til en dømt narkolanger etter at de digitale verdiene den straffedømte hadde tjent på ulovlig vis har steget enormt i verdi i løpet av tiden han sonet.

Saken har satt fokus på det at påtalemyndighetene er nødt til å lære hvordan kryptovalutaer virker, samt at det må utarbeides en protokoll for hvordan man håndterer digitale verdier tjent på ulovlig vis.

Langeren ble dømt i av svensk domstol for to år siden etter å ha blitt arrestert for å ha solgt narkotika på nett, da hadde han tjent 36 BTC på salget. Aktor Tove Kullberg klarte på det tidspunktet å bevise lovbruddet og mente at kryptovalutaen som var tjent på ulovlig vis, med en estimert verdi på 1,3 millioner svenske kroner ($149 000), burde konfiskeres.

Da aktor la frem saken brukte hun fiat-verdien av kryptovalutaen. «Dette var uheldig på mange måter», fortalte Kullberg på svensk radio. «Det har ført til konsekvenser jeg ikke var i stand til å forutse på det tidspunktet», forklarte hun.

I løpet av de siste to årene har prisen på Bitcoin nesten tidoblet seg. Da de svenske myndighetene bestemte seg for å auksjonere bort kryptovalutaen trengte de dermed bare å selge 3 BTC for å tjene inn de 1,3 millioner svenske kronene sanksjonert av retten.

De resterende 33 BTC blir nå returnert til narkolangeren, på tross av at han har innrømmet at kryptovalutaen ble tjent på ulovlig vis ved salg av narkotika på nett. 33 Bitcoin er verdt omtrent $1,5 millioner i dag.

Aktor har uttalt at det ikke finnes noen presedens i svensk rettshistorie når det kommer til håndtering av Bitcoin-fortjeneste i retten.

Hun la til at pengene som regnes som tjent på lovbruddet burde ha vært de 36 BTC uavhengig av verdien på kryptovalutaen på tidspunktet hun la frem saken. Den uvanlige situasjonen kunne også ha vært unngått dersom auksjonen ble holdt rett etter at dommen ble gitt.

«Jeg mener vi bør investere i intern opplæring for påtalemyndighetene, da kryptovaluta kommer til å være noe vi kommer til å måtte håndtere i mye større grad i fremtiden enn vi må i dag», sa Kullberg.

«Jo mer kunnskap vi har innad i organisasjonen, jo færre feil kommer vi til å gjøre», konkluderte aktoren.