Rapporten oppgir at den europeiske regionen har gjennomført kryptotransaksjoner verdt drøyt $1 billion i løpet av de siste 12 månedene

En Chainalysis-rapport som ble sluppet på tirsdag avslører at Europa er det største kryptomarkedet i verden. Rapporten, som baserer seg på informasjon samlet inn fra juli 2020 til juni 2021 utpeker de sentrale, nordiske og vestlige områdene i Europa som de med den største veksten drevet av økt aktivitet fra institusjonelle investorer, noe som har gitt regionen en markedsandel på 25%. Figurer viser at det i juli 2020 kun var institusjonelle investeringer verdt $1,4 milliarder, mot $43,6 milliarder i juni i år.

«En stor økning i institusjonelle investeringer, beregnet ut i fra transaksjonenes størrelse, forårsaket det meste av veksten, selv om også aktivitet fra privatpersoner har økt. Det som kanskje er mest interessant er regionens unike status som et internasjonalt knutepunkt i verdens kryptoøkonomi,» sto det i rapporten.

Storbritannia har ledet an med kryptotransaksjoner verdt $170 milliarder, hvor omtrent halvparten (49%) er relatert til DeFi-protokoller. Frankrike og Tyskland var på henholdsvis andre- og tredjeplass, mens Nederland og Sveits følger etter. Andelen av kryptoaktiviteten som gjaldt DeFi-sektoren var relativt lik i alle landene i regionen.

Chainalysis forklarte at DeFi var en av de kategoriene som har bidratt mest til kryptoveksten, da DeFi-plattformer dominerte en svært stor andel av de institusjonelle transaksjonene.

«DeFi-protokoller representerer 3-4 av de største tjenestene de fleste månedene, og det er særlig Uniswap, Instadapp og dYdX som stadig dukket opp. Binance og Coinbase er fortsatt de mest populære sentraliserte børsene.»

Videre ser det ut til at institusjonelle investorer som tidligere har basert porteføljene sine på kryptovalutaer, nå beveger seg mer over i DeF. Her kan investorene gi kryptovalutaen sin til disse DeFi-protokollene som deretter låner den ut, såkalt staking. Det opparbeides renter på de utlånte midlene som kommer investoren til gode, dermed får man en passiv inntektskilde uten at man nødvendigvis er nødt til å selge krypto. Staking har også en fordel med lavere kostnader sammenlignet med tradisjonelle transaksjoner.

«Staking via DeFi-protokoller kan sammenlignes med lån innen tradisjonell finans, men med lavere kostnader fordi det ikke er behov for mellommenn på samme måte, da protokollene fungerer autonomt,» forklarte Chainalysis.

Regionen ble også pekt ut som den største motparten til alle de andre regionene — en viktig bidragsyter for kryptolikviditet. Regionens største transaksjonspartner var Nord-Amerika. De andre regionene som også var involvert er Øst-Europa, Øst-Asia, Sentral-Asia og Sør-Asia.