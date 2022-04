Telegram har lagt til en ny kryptofunksjon som lar brukerne sende Toncoin (TON Foundations opprinnelige token) til hverandre. Funksjonen kan sammenlignes med Twitters Bitcoin betalingsfunksjon som ble introdusert i september 2021 gjennom Twitters Tip Jar-funksjon. Den eneste forskjellen er at Twitter valgte å bruke Stripes Lightning Network for kryptobetalinger.

For å bruke den nye kryptofunksjonen, må Telegram-brukere først laste ned og installere Telegrams offisielle lommebok-bot som lar dem kjøpe kryptovalutaer ved å bruke kredittkort, handle eller til og med sende dem til andre kryptolommebøker.

Etter å ha installert lommebok-boten, kan brukere sende Bitcoin (BTC) eller Toncoin til hverandre ved å klikke på «Wallet»-knappen i direktemeldingene på Telegram-meldingsappen.

Toncoin er den opprinnelige kryptovalutaen til TON Foundation, som er en desentralisert lag-1 blokkjede utviklet av Telegram. I et nøtteskall er TON Foundation Telegrams blokkjedeprosjekt.

Etter å ha rullet ut Toncoin-kryptobetalingsfunksjonen på Telegram sa TON Foundation via en tweet at folk ikke lenger trenger å angi lange kryptografiske lommebokadresser når de sender og mottar kryptovalutaer og deretter vente på bekreftelser.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022