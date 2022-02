Etter å ha lidd under stort salgspress i starten av 2022, har Telos (TLOS) gjeninnhentet seg massivt. Tokenet har nå nådd en all-time high, og selv om dette er gode nyheter, er det flere grunner som tyder på at mer vekst kommer. Vi skal se på dem om litt, men her er noen høydepunkter først.

Telos (TLOS) har steget med nesten 230 % fra den laveste prisen registrert i år.

På pressetidspunktet solgte tokenet for $1,19, opp nesten 17% i 24-timers intradagshandel.

Denne veksten har i stor grad blitt utløst av nye partnerskap og utviklinger hos Telos (TLOS).

Datakilde: Tradingview

Telos (TLOS) – Hvorfor det bullish oppløpet vil fortsette

I de fleste tilfeller, når kryptoaktiva når alle tiders høyder, blir de etterfulgt av en nedgang. Men Telos (TLOS) ser ut til å løpe løpsk og dersom vi ser på de underliggende fundamentalene, er de langsiktige utsiktene også veldig positive.

Årsaken til dette er basert på hvordan Telos (TLOS) økosystem har ekspandert og hentet inn nye partnere. Integreringen av DappRadar var en stor ting, men vi ser også at økosystemet bringer inn nye strategiske DeFi- og NFT-partnere. Integrasjonen med Anchor Wallet kan også være avgjørende i fremtiden.

Hvorfor bør du kjøpe Telos (TLOS) nå?

Partnerskapene som Telos (TLOS) bygger er designet for å utvide sitt økosystem og skape synlighet i kryptomarkedet. Disse kommer alle til å være avgjørende for den langsiktige veksten av dette tokenet.

Men enda viktigere, Telos (TLOS) har en markedsverdi på rundt 320 millioner dollar. Dette betyr at mynten har et enormt vekstpotensial, og så lenge de fortsetter å gjøre det de har gjort så langt, kan det tenkes at markedsverdien lett kan hoppe med minimum 10 ganger de neste årene.