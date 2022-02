Telos (TLOS)-prisen har steget med 120 % den siste måneden.

Telos (TLOS) har opprettholdt positive utsikter siden 27. januar. Den satte en ny all-time high på $1,43 den 7. februar før en liten tilbakegang til $0,986, før den igjen gjenopptok sin bullish trend.

Den handles for øyeblikket til $1,12 etter en økning på 10,84% de siste 24 timene.

I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom hva som driver det nåværende Telos (TLOS) Bull Run.

Hva er Telos (TLOS)?

Før vi fordyper oss i den nåværende bullish trenden, er det viktig at vi først forklarer hva Telos er.

Telos er et blokkjedenettverk som er integrert med en EOSIO-programvare som tar sikte på å bringe skalerbarhet og hastighet til smarte kontrakter for NFT-er, sosiale medier, spill og desentralisert finans (DeFi). Dens opprinnelige token kalles TLOS.

Hvorfor stiger prisen på TLOS i februar?

Tre årsaker tilskrives den nåværende bullish TLOS bullish trenden. Disse inkluderer nye partnerskap, TLOS-integrasjon til Anchor-lommeboken, og økt lansering av NFT-er og DeFi-prosjekter på Telos-nettverket.

Nye partnerskap

I løpet av de siste ukene har Telos hatt flere integrasjoner og partnerskap som har økt merkevarebevisstheten over hele verden.

For eksempel har integreringen av Telos Foundation med DappRadar hjulpet Telos-brukere til å holde styr på dApps på Telos-nettverket.

📣 Named as the #1 global #dApp ranking site for #NFT & #DeFi projects, #Telos is proud to announce an integration with @DappRadar!

You can now keep track of exciting new dApps on the #TelosEVM and keep a pulse on the #TelosEcosystem as we introduce new experiences for our users pic.twitter.com/Dkm4MX70Bf — The Telos Foundation (@HelloTelos) January 24, 2022

Telos Foundation samarbeidet også med BikeChain, en selvstyrende ride-share-applikasjon som behandler alle transaksjoner på Telos blockchain.

Lansering av NFT-er og DeFi-prosjekter på nettverket

Det har vært en økning i antall DeFi- og NFT-prosjekter som lanseres på Telos; noe som har tiltrukket likviditet og brukere til protokollen. Det siste DeFi-prosjektet er OmniDEX som er den første desentraliserte sentralen som er bygget på Telos-nettverket.

TelosEVM just got it's first home grown defi perform @OmniDex1 , first nft marketplace @tofuNFT and is about to get it's first lending platform @aristotledao. Things are about to get wild 🔥🔥🔥 — 🟣 Justin Giudici (@The_JUDii) January 20, 2022

Andre prosjekter som nylig har blitt lansert fra Telos inkluderer NFT-markedsplassen tofuNFT på tvers av kjeder, AristotleDAO DeFi-protokollen, TelosPunks NFT-prosjektet og NFT-appen for sosiale medier APPICS.

TLOS-integrasjon til Anchor-lommeboken

Den andre viktige utviklingen i Telos-økosystemet var nettverkets integrasjon med Anchor-lommeboken fra Greymass, en organisasjon bygget for å lette veksten av distribuerte hovedbok-teknologier og infrastrukturen som driver dem. Dette førte til en enorm prisøkning.

📣 How to setup your #Telos wallet on Anchor ⚓️ in 30 seconds! ⏰ The anchor wallet app by @greymass allows you to seamlessly and securely interact with the Telos #blockchain and makes it easy to manage your $TLOS with its applications for mobile and desktop. 🖥 pic.twitter.com/jsj1kf5KId — The Telos Foundation (@HelloTelos) February 2, 2022

Gjennom denne integrasjonen kan TLOS-innehavere logge trygt på ulike applikasjoner som Staker One-plattformen, Telos nettlommebok og Decided Voter, som opererer innenfor nettverket.