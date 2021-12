Live Terra-prisen i dag er i underkant av $82 med et 24-timers handelsvolum på $3,6 milliarder. Luna, det opprinnelige symbolet til Terra, har steget 10 % de siste 24 timene. Denne guiden forklarer hva Luna er, om du bør kjøpe Luna, og de beste stedene å gjøre det.

Siden LUNA er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe LUNA ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe LUNA akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert LUNA.

Luna er symbolet til Terra, en blokkjedeprotokoll som bruker stablecoins for å drive prisstabile globale betalingssystemer. I følge sin hvitbok kombinerer Terra prisstabilitet og bred bruk av fiat-valutaer med sensurmotstanden til Bitcoin (BTC) og tilbyr raske og rimelige oppgjør.

Utviklingen på Terra startet i januar 2018, og hovednettverket ble offisielt lansert i april 2019. Fra september 2021 har det blitt tilbudt stabile mynter knyttet til amerikanske dollar, sørkoreansk won, mongolsk tugrik og Det internasjonale pengefondets valutakurv – og den har til hensikt å rulle ut flere alternativer.

Luna brukes til å stabilisere prisen på protokollens stablecoins. LUNA-innehavere kan også sende inn og stemme over styringsforslag, noe som gir den funksjonaliteten til et styringstoken.

Luna kan være en god investering hvis du tar en informert beslutning. Les prisanalyser og spådommer før du gjør investeringer som vil påvirke din økonomi.

Wallet Investor spår at LUNA-prisen kan gå opp til $167 på ett år. Den potensielle fortjenesten er 106 på ett år. Om fem år vil LUNA være verdt 532 dollar.

$LUNA #LUNA 3rd time coming close to that ATH. Small consolidation over there and boom she goes. RSI is encouraging above 60 and MACD flipping green soon again. Volumes are rising as well. Chart tells it all. You know it well if you know it 🙂#BINANCE #priceaction #Tothemoon pic.twitter.com/0jhluWZkx1

