Validatorer hadde stoppet blokkjeden for å forhindre styringsangrep da LUNA-prisen beveget seg mot null.

Terra-validatorer flyttet torsdag for å stoppe blokkjeden da de så ut til å forhindre mulige styringsangrep, bemerket Terra Twitter-kontoen.

Per plattformen ble nettverket «offisielt stanset i en blokkhøyde på 7603700» med validatoes som valgte å ta steget «etter alvorlig $LUNA-inflasjon og en betydelig redusert kostnad for angrep .»

“ Terra-blokkjeden har gjenopptatt blokkproduksjonen. Delegasjoner er deaktivert nå som kjeden er aktiv med den nye kodesammenslåingen. Validatorer, vennligst sjekk Discord-kunngjøringene for de siste patchnotatene,» twitret Terraform Labs ikke lenge etter stansen.

The Terra blockchain has resumed block production.

Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge.

Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022