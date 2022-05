Terra CEO Do Kwon kunngjør UST «redningsplan», LUNA ned 92%

LUNA har falt mer enn 90 % i løpet av de siste 24 timene, mens UST fortsatt har mer enn 54 % rabatt på dollarfesten på 0,43 dollar .

Terraform Labs-sjef Do Kwon har skissert hvordan kryptovalutaplattformen planlegger å håndtere de-pegging fra amerikanske dollar som har de siste få truffet TerraUSD (UST) stablecoin.

UST, en algoritmisk stabil mynt hvis pregemodell er knyttet til det innfødte LUNA-tokenet, har fortsatt å koble seg massivt fra sin dollarfeste på tirsdag. På et tidspunkt sto UST-tokenet på $0,25, av 75 % fra peg.

Tirsdag sa Do Kwon at en «redningsplan» var i betraktning, et trekk som fulgte mislykkede forsøk på å presse opp koblingen ved å bruke Bitcoin-reserver.

Onsdag forklarte Terraform Labs-sjefen via en tweet-tråd hva som ble satt på plass etter brutale 72 timer for stablecoin og LUNA.

» Jeg forstår at de siste 72 timene har vært ekstremt tøffe for dere alle – vet at jeg er fast bestemt på å samarbeide med hver og en av dere for å takle denne krisen, og vi vil bygge oss ut av dette. Sammen , «tvitret han.

Veien videre for UST og LUNA

I følge Kwon er det behov for å absorbere UST-forsyning som ønsker å forlate økosystemet først før ytterligere tiltak bidrar til å etablere en vei mot tappen. Dette, bemerker han, vil sannsynligvis fortsette å presse presset på LUNA, som for øvrig er ned over 90% i skrivende stund.

» Før noe annet vil den eneste veien fremover være å absorbere stablecoin-forsyningen som ønsker å forlate før UST kan begynne å slå tilbake. Det er ingen vei utenom det ,» forklarte han.

Han bemerket at Terraform Labs-teamet har foreslått » flere utbedrende tiltak for å hjelpe stiftmekanismen til å absorbere forsyning .»

Blant disse tiltakene er lagenes tilslutning til et fellesskapsforslag om å øke pregekapasiteten fra $293 millioner til $1200 millioner. Med mer LUNA preget, vil UST-absorpsjon skje raskere og hjelpe gjenopprettingsplanen.

Han la imidlertid til at disse tiltakene har en kostnad for innehavere av Terra-tokens.

» Naturligvis er dette til en høy kostnad for UST- og LUNA-innehavere, men vi vil fortsette å utforske ulike alternativer for å bringe inn mer eksogen kapital til økosystemet og redusere forsyningsoverhenget på UST ,» skrev han.

Kwon har også antydet en redesign av UST stablecoin, med fremtidige planer om å gjøre den sikret.

LUNA ned 92 %

Den 11. mai ble UST-tokenet handlet så lavt som $0,25, noe som fjerner bindingen til dollaren med 75 %. En kort lettelse i kryptomarkedet hadde stablecoin opp til $0,50, men press har den tilbake til $0,43 og mer enn 54% av dollar-pinnen.

LUNA var nede med forbløffende 92 % de siste 24 timene i skrivende stund. I følge data fra CoinGecko handlet LUNA/USD-paret rundt $2,20 da et panikksamfunn fortsetter å lure på hva neste gang.