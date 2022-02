Kryptovinteren i januar har ført til at mange mynter har mistet verdi. Men selv om vi begynner å se en viss prisstabilitet i det bredere markedet, ser Terra (LUNA) ut til å gå mot trenden. Mynten er bokstavelig talt i fritt fall akkurat nå, så det reiser spørsmålet, er det et godt kjøp? Vel, mer om det nedenfor, men her er noen høydepunkter:

Bare den siste måneden har LUNA hatt en kraftig nedgang, og falt med nesten 50 % i perioden.

På pressetidspunktet ble LUNA handlet for $45, ned 8% i løpet av dagen og ned nesten 25% den siste uken.

Den negative stemningen, hovedsakelig knyttet til Terras forbindelser med Magic Internet Money (MIM), vil fortsette i nær fremtid.

Datakilde: Tradingview.com

Er en bedring i sikte for LUNA?

Akkurat nå er det godt mulig at det frie fallet vil fortsette i hvert fall i overskuelig fremtid. Dessuten reiser noen investorer bekymring for at Terra-økosystemet kan være i fare på grunn av dets tilknytning til Anchor Protocol og MIM.

Dessuten er vi fortsatt ikke sikre på om stormen har passert i kryptomarkedet. Selv med gevinster de siste dagene, er det fortsatt mange nedsiderisikoer her som kan ha en massiv innvirkning på LUNA-prisaksjonen. Av denne grunn forventer vi at mynten vil falle ytterligere i løpet av de kommende dagene.

Er det på tide å kjøpe Terra (LUNA)

Som en stor mynt i kryptomarkedet er LUNA selvsagt verdt å ha. Men ettersom salget fortsetter, er det kanskje ikke det mest ideelle tidspunktet å komme inn akkurat nå. Gi det en uke eller så og se hvordan prisutviklingen går. Hvis den synker enda mer, kan du kjøpe og unngå alvorlig nedtrend. Tross alt, fra et langsiktig synspunkt, er LUNA et must-have.