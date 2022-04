Terra (LUNA) er ikke overraskende på vei mot $150

Terra (LUNA) trakk seg litt tilbake på slutten av denne uken etter å ha sett en del vedvarende oppgang. Mynten har imidlertid fortsatt mye rom for vekst, og vi forventer at den vil vise en anstendig opptrend i ukene fremover. Her er hva du bør huske på:

Terra (LUNA) kommer sannsynligvis til å nå $150 på kort sikt.

Mynten har positive momentumindikatorer til tross for den nylige tilbaketrekkingen.

En økning til $150 vil representere nesten 40% gevinst fra dagens pris.

Datakilde: Tradingview

Terra (LUNA) – Hvorfor $150 er ikke overraskende

Det nylige rallyet vi har sett i krypto de siste to ukene ga tilbake håpet om at investorsentimentet kanskje hadde blitt positivt. Men det var noen bekymringer om at vi kan se en større tilbakegang i store mynter, inkludert LUNA. Dette skjedde imidlertid ikke. Faktisk, etter å ha trukket seg litt tilbake på fredag, fikk LUNA og de fleste andre mynter fart igjen.

Siden begynnelsen av mars har LUNA også satt tre høyere høyder og samme antall høyere nedturer. Men det er den øvre trendlinjen på diagrammet som ser veldig interessant ut.

Selv om det er en sjanse for at mynten kan bli bearish gitt den stigende kilen mellom høyere laveste og høyere høyder, på grunn av det nåværende bullish momentumet, forventer vi at LUNA bryter den øvre trendlinjen. Dette vil da føre til massive gevinster som kan føre til at mynten stiger over $150 i løpet av noen få uker.

Er det riktig tidspunkt å kjøpe Terra (LUNA)?

For kortsiktige tradere er det nåværende oppsettet litt risikabelt, men det gir muligheten for 50% gevinst. Den perfekte inngangsprisen vil være rundt $105. Hold den ut og gå ut for $150.

Når det gjelder langsiktige investorer, gir kjøp deg nå en sjanse til å nyte en anstendig økning i beholdningen din ettersom LUNA leder opp på kort sikt.