Terra (LUNA) har fortsatt sin kraftige nedgang fra starten av uken. Økosystemet som er kjent for sine stabile mynter opplever sitt verste krasj på måneder, og det er frykt for at det verste ikke en gang er over. Her er de viktigste siste utviklingene:

LUNA har falt med nesten 90 % de siste 24 timene, etter to dager med kraftige tap.

Krakket kommer da stablecoin UST mistet betydelig verdi mot dollaren.

UST har falt kraftig igjen etter å ha vist tegn til bedring

Datakilde: Tradingview

Hvorfor er LUNA-krasjen langt fra over?

Bare de siste dagene har Terra (LUNA) hatt en kraftig nedgang på over 170 %. Krakket er et av de verste i historien til stablecoin-plattformen. De bratte tapene ble utløst etter at dens viktigste UST stablecoin mistet sin verdi mot dollaren.

UST er knyttet til amerikanske dollar i forholdet 1:1. På et tidspunkt handlet stablecoinen rundt 70 % mindre enn verdien av dollaren. Dette har sendt mange LUNA-investorer i panikk, og som sådan har salget begynt. Vi hadde sett UST komme seg litt, men disse gevinstene har snudd kraftig.

LUNA vil møte betydelig salgspress. Tilliten investorene hadde til UST er nå kraftig bulket, og det vil ta tid før mynten kommer seg etter dette. Per nå, forvent kraftigere nedgang i token-prisen i løpet av de kommende ukene.

Hva er de langsiktige utsiktene for Terra?

Til tross for UST-debakelen, er Terra fortsatt en av de største stablecoin-plattformene i verden. Det er imidlertid ingen tvil om at denne hendelsen vil ha vidtrekkende effekter på LUNAs pris på kort sikt.

Men vi forventer at plattformen vil komme seg på lengre sikt, og når UST er i stand til å gjenvinne forholdet 1:1 mot dollaren, vil investortilliten helt sikkert bli bedre.