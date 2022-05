Terra (LUNA) går fra $80 til $0,024 på en uke

Etter Terra’s TerraUSD (UST) stablecoin-ulykke etter at den ble fjernet fra US Dollar, har prisen på LUNA, som er Terras opprinnelige token, krasjet fra over $80 til rundt $0,023. Fiaskoen rundt UST har sendt sjokkbølger over hele kryptomarkedet og spesifikt de algoritmiske stabile myntene.

Etter UST-de-pegging kunngjorde medgründeren av Terraform Labs, Do Kwon, en «gjenopprettingsplan» i en serie tweets, og sa at selskapet ville søke ytterligere ekstern finansiering og «gjenoppbygge» TerraUSD slik at det er sikkerhet.

I dag, på kvelden, ble Terra blockchain offisielt stoppet ved en blokkhøyde på 7603700 for å forhindre styringsangrep etter alvorlig LUNA-tokeninflasjon og en betydelig redusert kostnad ved angrep.

For å hjelpe investorer og tradere som ønsker å dra nytte av den nåværende Terra (LUNA)-dip ved å kjøpe den til den nåværende lave prisen, har Invezz laget en kort artikkel for å hjelpe med å identifisere de beste stedene å kjøpe den.

Hva er LUNA?

LUNA er den opprinnelige kryptovalutaen til Terrablokkjeden.

Terrablokkjeden bruker fiat-pegede stablecoins for å drive et stabilt globalt betalingssystem. I et nøtteskall utnytter Terra stabiliteten til Fiat-valutaer og den desentraliserte naturen til Bitcoin (BTC) for å tilby raske rimelige oppgjør ved bruk av stablecoins.

I tillegg til den nylig utgitte opprinnelige stablecoinen, TerraUSD (UST), har en rekke andre stablecoins knyttet til amerikanske dollar, den sørkoreanske wonen, den mongolske tugriken og Det internasjonale pengefondets kurv av valutaer med spesielle trekkrettigheter blitt utviklet og distribuert ved hjelp av Terra blokkjede

I tillegg til at LUNA brukes som en stabilisator for de forskjellige stablecoins utviklet via Terra, kan LUNA-innehavere også stemme på Terra-styringsforslag.

Bør jeg kjøpe LUNA-mynten i dag?

Hvis du ser etter en kryptovaluta som har tatt et massivt dykk de siste dagene, kan LUNA være et godt valg.

Til tross for at mynten gir en stor mulighet hvis den kommer seg, er det fortsatt ikke klart hvor langt prisen på LUNA vil gå. Mynten har falt med nesten 100 % hver dag de siste fire dagene.

LUNA prisprediksjon

Det er frykt for at prisen på LUNA kan skli under $0,01 før du forsøker et comeback, noe som vil kreve mye arbeid fra teamet bak prosjektet når de aktualiserer den foreslåtte «gjenopprettingsplanen.»

Terra dekning i sosiale medier

The Terra blockchain has resumed block production. Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge. Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe — Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022