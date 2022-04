Terra (LUNA) har som mål å gå forbi $100 i løpet av få dager

Vi har sett et anstendig positivt momentum for Terra (LUNA) i løpet av de tre siste handelsøktene. Mynten ser imidlertid ut til å ha stagnert, men det er fortsatt mer oppside for vekst. Her er noen viktige fakta å merke seg:

LUNA har falt kraftig fra sine $119-høyder i begynnelsen av april.

Mynten konsoliderer seg imidlertid og kan stige mot $100 i dagene som kommer.

Dette vil representere en oppgang på 15 % fra dagens pris.

Datakilde: Tradingview

Hvor snart vil LUNA nå $100?

Etter å ha registrert beskjedne gevinster over de to siste øktene på rad, ser det ut til at LUNA har stagnert. Mynten handles stort sett sidelengs, men dette er faktisk en god ting. Det betyr at vi ser en viss priskonsolidering etter den bratte korreksjonen LUNA rapporterte etter å ha slått $119 5. april. Når denne konsolideringen er ferdig, vil LUNA-oksene sannsynligvis ta over.

Dette vil skje i løpet av de neste dagene, faktisk forventer vi at LUNA tester $100 ved begynnelsen av handelen neste uke mandag. Løpet vil representere en gevinst på 15 % fra dagens pris. Nøkkelen for okser vil imidlertid være å unngå salg etter å ha truffet $100.

Som vi har sett med mange mynter i år, når et avgjørende okseløp bryter ut, låser investorer profitt i avgjørende motstandssoner. $100-merket er en slik motstand for LUNA, og hvis okser bestemmer seg for å låse profitt til denne prisen, vil et fall mot $80 vil være uunngåelig. Men på kort sikt er muligheten for en gevinst på 15 – 20 % høyst sannsynlig.

Hvor langt kan opptrenden gå?

Vi er ikke sikre på at det vil være nok bullish momentum til å ta LUNA over $100. Faktisk vil denne prisen være en enorm forsyningssone.

Med mindre noe drastisk skjer, er oppsvingspotensialet for mynten sterkt begrenset foreløpig. Men hvis tokenet kan opprettholde gevinster over $100 i noen dager, er en økning mot $120 ikke utelukket.