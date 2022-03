LUNA konsoliderer mellom $85 og $95 akkurat nå.

I skrivende stund handlet mynten til $83,88, ned rundt 6% på 24 timer.

LUNA må overvinne $95 for å kunne realisere $100

Det er nå andre dagen på rad at Terra (LUNA) åpner i rødt. Mynten så flere bullish utbrudd i begynnelsen av mars, men akkurat nå ser det ut til at den har stagnert. Til tross for dette nærmer LUNA seg en avgjørende motstandssone. Kan Terra nå over $100?

Datakilde: Tradingview

Terra (LUNA) – Hvor snart kan den nå $100?

Foreløpig ser det ut til at kryptomarkedet er i ferd med å komme seg etter den brutale volatiliteten de siste ukene. Men de underliggende faktorene som har endret sentimentet mot negativt territorium er fortsatt der. Inflasjonen er fortsatt høy og geopolitiske spenninger i Europa kan hemme den globale økonomiske oppgangen.

Det er imidlertid også en sjanse for at investorer allerede har priset inn disse motvindene de siste tre ukene. Når det gjelder LUNA, vil det viktigste være å komme forbi $95. De siste dagene har mynten vært innenfor et stramt område på mellom $85 og $95.

En lukking over $95 vil utløse nok bullish momentum som kan ta stablecoin-plattformen over $100. Men til tross for dette, er momentumindikatorer, inkludert RSI, alle bearish akkurat nå. Vi kan se et fall mot 50-dagers SMA på $75 før en ny økning.

Hvorfor er LUNA en god investering?

Terra (LUNA) er en stablecoin-plattform som har blitt stadig mer integrert i kryptomarkedet. Den blir også sett på som fremtiden til stablecoins, og som sådan er det et enormt investeringspotensial her.

LUNA har fallt kraftig i 2022. Men det vil snu uten tvil. Hvis du ikke har kjøpt den ennå, er dette den beste tiden å vurdere tokenet.