Terra Luna lider et tap på 18 % på 24 timer

Terra Luna ble født ut av behovet for markedsstabilitet i kryptomarkedet.

Lunas verdi har hatt en nedgang på 18 % i løpet av de siste 24 timene, en nedgang på 50 % fra all time high på $103,3400 den 27. desember.

Prisen forventes å bunne ut på rundt $25, og endte dagen på $33.

Terra-plattformen ble opprettet i 2018 av Daniel Shin og Do Kwon. Parets motivasjon var en ny digital valuta som ville passe den nåværende økonomiens elastisitet. Terra ble tenkt for å være både stabilt priset og drevet av vekst for å oppnå prisstabilitet gjennom en variabel pengemengde, drevet av uforanderlig gruvedrift.

Terra er en algoritmisk-basert, desentralisert, og investor-overskuddsdeling-stil stablecoin-genererende system og plattform som består av flere stablecoins ($UST) og det opprinnelige tokenet Luna. For øyeblikket er Terra blant de 10 beste kryptovalutaene med imponerende tall.

Den har en markedsverdi på $19.286.510.087 24, timehandelsvolum på $3.007.537.766, fullt utvannet verdivurdering på $48.152.817.826, sirkulerende forsyning på 400.527.133, total forsyning på 818,249,192 og maksimal forsyning på 1,000,000,000.

Kilde – TradingView

Bruksmyntene preger UST-symboler og satses på Luna-forsyningen. Deres sparekontoprotokoll betaler 19,5 % APY-rente. Den høye utbetalingsraten har gjort at innskuddsbeløp til Anchor-protokollen har økt eksponentielt raskere enn beløpet som blir lånt. Denne utvidede riften påvirker avkastningsreservene negativt.

Den har steget frem til midten av desember 2021, før et massivt salg førte til prisfall før den nådde det høyeste nivået på $103,3400 den 27. desember. Siden den gang har mynten startet en korreksjonstrend med 50 %+ prisfall, 30 % ned den siste uken, og med 18 % fall i løpet av de siste 24 timene, og forventes å ende dagen på rundt $33.

Anerkjente handelsmenn forventer at den lave prisen maksimalt vil være rundt $25 før en oppadgående trend gjenopptas. Økt låneopptak, en kapitalinnsprøytning i avkastningsreservene og en økning i Bitcoin-prisen forventes å føre til at prisen på Luna blant andre mynter vil få en stigning drevet av investortillit.