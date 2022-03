Terra Luna har rystet kryptomarkedet etter et rally som førte til at den nådde en ny all-time high på $104,58 i går før den gikk tilbake til $94,81 i dag.

I skrivende stund handlet den for 94,81 dollar, ned ca. 2,7 % i løpet av de siste 24 timene i en liten tilbakegang etter et tre-dagers non-stop rally.

I denne artikkelen skal vi ta et dypdykk i hva som får Terra (LUNA)-prisen til å skyte i været. Men før du gjør det, er det viktig å først forklare hva Terra (LUNA) er.

Hva er Terra Luna?

Terra (LUNA) eller ganske enkelt LUNA er en av de innfødte symbolene til Terra blokkjede-protokollen som brukes til algoritmiske stabile mynter (sporer prisen på fiat-valutaer).

Terra-protokollen drives av to tokens, TERRA og LUNA, der Terra brenner Luna for å spore prisen på fiat-valutaer. Luna er det opprinnelige innsatssymbolet for Terra-protokollen. Når brukere låser eiendelene sine, blir de belønnet ved å bruke Luna og får også lov til å stemme på fremtidige prosjekter.

Hvorfor skyter Terra Lunas pris i været?

En av grunnene til den nylige bullish trenden til LUNA er det voksende Terra-økosystemet. I følge TerraSwap, Terras ledende desentraliserte børs, har både volum og likviditet til LUNA vært økende de siste ukene.

I løpet av de siste 30 dagene ble over 1,45 milliarder USDT omsatt på TerraSwap, et tydelig tegn på at økosystemet vokser.

Det er også en økning i antall nye lommebøker i Terra Station, noe som viser at flere kryptoentusiaster legger til mynten i kryptoporteføljene sine.

I tillegg har Terra-økosystemet også noen Metaverse-, dApps- og NFT-prosjekter, og populariteten til Metaverse og NFT blant kryptoentusiaster er for tiden gjennom taket.