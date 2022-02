Terra kunngjorde at de har samlet inn 1 milliard dollar fra Jump Crypto og Three Arrows Capital, med midlene satt til å gå inn i en Bitcoin-reserve for nettverkets største stablecoin TerraUSD (UST).

LUNA-prisen hoppet over 14 % til over 60 dollar etter nyhetene.

Bitcoin handlet nær $39 000 etter en oppside på 4 %, med okser som ønsket å styrke seg over nøkkelstøtten på $38k.





LUNA, det opprinnelige symbolet på den desentraliserte proof of stake (PoS) blokkjedeplattformen Terra, har steget mer enn 14 % de siste 24 timene, midt i en bredere opptur i kryptomarkedet.

Terras imponerende opptur presset kort myntens verdi mot amerikanske dollar over 60 dollar onsdag morgen.

I følge data fra CoinGecko, klemmer LUNA/USD-paret for tiden forsyningsbarrieren, med momentum som sannsynligvis vil presse tokenet til høyder sist sett i januar.

1 milliard dollar for en BTC-reserve

Tirsdag kunngjorde Luna Foundation Guard (LFG) at de hadde samlet inn 1 milliard dollar i et av kryptoindustriens største salg. Plattformen sa at midlene går inn i en Bitcoin-denominert reserve for sin stablecoin TerraUSD (UST).

1/ The long awaited [REDACTED] 💎3 is here! 📣 The Luna Foundation Guard (LFG) has closed a $1 billion private token sale to establish a decentralized $UST Forex Reserve denominated in $BTC! 📣 🧵👇 — Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) February 22, 2022

UST er en stabil mynt med markedsverdi på 12 milliarder dollar, og reservefondene er satt til å bidra til å sikre at 1:1 dollar-pinnen er fullt ut regnskapsført i klare midler.

I følge LFG sørger reserven for et ekstra lag for å sikre at dollarpinnen ikke avviker så mye under "kontrasjonære sykluser."

“ UST Forex Reserve er et LFG-initiativ for å gi et ytterligere lag med støtte til UST- pinne ved å bruke eiendeler som anses som mindre korrelerte til Terra-økosystemet, som Bitcoin , skrev LFG.

Den desentraliserte Forex-reserven for stablecoin fikk investeringsstøtte fra Jump Crypto og Three Arrows Capital blant andre topp venturekapitalinvestorer.

LUNAs pris har skutt opp det siste døgnet på grunn av nyhetene. LUNA/USD skifter nå eiere nær $59,97.

Andre steder var Bitcoin-prisen opp 4% i skrivende stund for å se den øverste kryptovalutaen etter markedsverdi sveve over $39 000. BTC/USD-paret hadde sunket til under $37 000 på tirsdag da konflikten mellom Russland og Ukraina skremte markedene.