Terra LUNA ser en oppadgående trend de siste dagene

LUNA Coin har vist en anstendig oppadgående trend de siste dagene, til tross for at det bredere sentimentet innen krypto ser ut til å avta. Selv om mynten trakk seg tilbake fra støttenivået på $54, ser et mini-rally ut til å kunne opprettholde sitt nærmeste motstandsnivå, som er rundt $63. Men det er også noen få indikatorer du bør vite om:

Handelsvolumet er på 2,01 milliarder dollar, mer eller mindre det samme til tross for motvind i det bredere markedet

Et jevnt rally ser ut til å være mulig fra diagrammet og kan gå mot all-time high på $78

LUNA har også blomstret selv om de fleste mynter har hatt kraftige korreksjoner de siste ukene.

Datakilde: Tradingview.com

LUNA Coin – Prisprediksjon

Flere tekniske indikatorer kan tyde på at LUNA faktisk er på vei oppover. For det første ser de avgjørende eksponentielle glidende gjennomsnittene (20, 50, 100, 200) ut til å ha en bullish justering, selv om den nåværende prisen finner støtte rundt 50-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Vi så også på Relative Strength Index, som for øyeblikket står på 56, som er en indikasjon på en stigende kortsiktig trend.

Til tross for tidligere kursfall, har LUNA så langt økt med 26 % til $54,4. Så lenge mynten opprettholder dette momentumet, er det svært mulig at den kan begynne å teste overhead-motstanden på rundt $77. Dette kan til slutt føre til en økning i prisene.

Bør du kjøpe LUNA Coin?

Akkurat nå ser LUNA ut til å være litt underpriset. Ja, vi har sett at mange mynter taper noen av gevinstene som ble oppnådd tidlig i år, og en større kryptokorreksjon kan fortsatt fortsette til slutten av året.

Slik volatilitet gjør det vanskelig å måle de virkelige fundamentene for en mynt. Men basert på teknisk analyse alene, tilbyr LUNA en god mulighet for spekulativ kortsiktig handel.