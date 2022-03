Terra-prosjektet Anchor Protocol stiger med 22 %

Anchor Protocols rally på mer enn 22% i tidlige handler torsdag er ikke noe nytt i kryptoområdet, men det kan være det for denne Terra (LUNA)-baserte desentraliserte finansprotokollen.

ANC, styringssymbolet på Anchor-nettverket har skutt i været med mer enn 77 % de siste 7 dagene og var opp mer enn 22 % i dag før noen av gevinstene ble redusert.

Når vi ser på tokens prisbevegelse, ser vi at den ble handlet like over $1,34 den 3. februar 2022. Spol frem til i dag og ANC når en topp på $4,95 mot den amerikanske dollaren, drevet opp av massivt kjøpspress, sannsynligvis på grunn av potensielle belønninger på opptil 32,69 % APY (årlig prosentvis avkastning) på Binance.

Et annet symbol, Highstreet (HIGH) tiltrekker seg opptil 40,19 % APY, selv om HIGH har gått ned mer enn 6 % de siste 24 timene.

ANC parerer gevinster etter 22% rally

Anchor Protocols token handlet rundt $4,59 ved pressetidspunktet, etter å ha mistet noen av de tidlige gevinstene vi har sett i dag. Imidlertid overgår den fortsatt imponerende andre tokens med en avkastning på +15 % på dagen.

Kan ANC-prisen gå høyere? Sannsynligvis, spesielt hvis kjøpepresset forblir intakt midt i kampen om å låse tokens for innsatsbelønningene. Oppturen fremhever også realiteten til kryptomarkedene – eiendeler er svært volatile og det som stiger i dag kan stupe på et sekund.

Men gitt de positive utsiktene for Terra blokkjede-økosystemet etter dets nylige $1 milliard Bitcoin-denominerte reserver for den dollarfestede TerraUSD (UST) stablecoin, kan ting bli enda mer rosenrødt for ANC på kort sikt.

En analytiker, Javon Marks, mener også at ANC-prisen ikke er ferdig med oppturen. Ifølge ham er det mulig å gå helt over $6,00 hvis okser holder støttenivået på $3,96.

“ ANCs 9 timers diagram forblir på EKSTREM ALERT, da det teknisk sett er MER! ANC er over $3,96, som gjør at den ikke har noe motstandsnivå før målet er $6,61! Dette betyr at Anchor Protocol kan klatre over 30 % mer for å nå $6,61 og ser ut til å være i prosessen ,” sa Marks da ANC/USD klatret over $4,00-nivået.

ANC nådde sin rekordhøyde på $8,23 den 19. mars 2021.