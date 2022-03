Administrerende direktør for Terraform Labs Do Kwon har satset $10 millioner på prisen på Terra (LUNA) i løpet av det neste året.

Den enorme innsatsen involverer pseudonym kryptoinvestor Gigantic Rebirth, eller GCR, og har blitt forseglet etter at de to satte inn $10 millioner hver på en sperret konto kontrollert av kryptohandleren Cobie.

GCR var den første til å sette inn USD Coin (USDC) verdt 10 millioner dollar på deponering, mens Kwon, som forseglet et nytt veddemål på LUNA i går, fullførte overføringen øyeblikk senere.

I henhold til vilkårene for avtalen vil innsatsen gå begge veier avhengig av hvor prisen på LUNA vil være om et år. Terra-sjefen tror LUNA vil være høyere enn dagens $88,00 i mars 2023, mens GCR satser på at kryptovalutaens verdi er lavere enn der den er i dag.

På mandag satset Kwon 1 million dollar på at LUNA på samme dato neste år er høyere enn prisen 14. mars 2022. I dag har Cobie tvitret at de tre partene har satt inn 22 millioner dollar totalt i deponeringen.

" GCR, Do og Algod har alle satt inn penger på Cobie Luna-veddemålets deponeringsadresse. Måtte den beste degen vinne ," bemerket han mens han delte et skjermbilde av beløpene.

Cobie har sverget å sikre at veddemålet holder, og forsikret kryptosamfunnet om at han ikke ville "tøffe" noen.

22m is below my "would rug?" threshold but if anybody would like to increase the bet to the hundreds of millions then I will certainly consider stealing the money and going on the run. Thank you

— Cobie (@cobie) March 15, 2022