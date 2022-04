Terras Do Kwon kjøper 230 millioner dollar i Bitcoin

Do Kwon sikter mot $10 milliarder BTC for å støtte TerraUSD (UST).

Terraform Labs grunnlegger og administrerende direktør Do Kwon la Bitcoin verdt 230 millioner dollar til Luna Foundation Guards lommebok, og kjøpte 5 040 BTC på onsdag da prisene sank igjen.

Onsdag sank Bitcoins pris under $45 000 midt i negativ markedssentiment, noe som ga Terra-sjefen en "kjøp-the-dip"-mulighet. Det var en mulighet som tidligere førte til at MicroStrategy også kjøpte Bitcoin verdt 190 millioner dollar.

Kwon delte nyhetene på Twitter:

" I dag vannet jeg planten min, skrev noen e-poster, kjøpte 230M i bitcoin, støvsugde huset, spiste på McDonalds, og nå skal jeg gå tur med hunden ."

Today I:

– Watered my plants

– Wrote some emails

– Bought 230M in $BTC

– vacuumed the house

– had some mcdonalds

Now off to walk the dog 🤝

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 6, 2022