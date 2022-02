TerraUSD (UST) vs Dai (DAI) – Hvilken er en bedre investering?

UST og DAI er to stablecoins støttet av andre kryptovalutaer. I motsetning til andre stablecoins er de desentraliserte. Stablecoins er kryptovalutaer som opprettholder en stabil pris ved å være knyttet til en annen eiendel; krypto eller fiat. De er mindre flyktige enn andre kryptovalutaer.

DAI ble lansert i 2017 av MakerDAO og ble bygget på Ethereum-blokkjeden. Den har stabiliteten til en stablecoin og er like sikker som Ethereum-plattformen. Stabiliteten opprettholdes ved å sikre den med ETH i en smart kontraktsalgoritme. Den hjelper med å sikre og drive Maker-nettverket som den genereres og handles på.

UST ble lansert i september 2020 av Terraform Labs. Den stabiliseres ved hjelp av en smart kontraktsalgoritme og en elastisk pengemengdemekanisme. Nye UST-er preges gjennom en prosess som kalles seigniorage. Den er sikret av LUNA-Terras opprinnelige mynt.

Begge stablecoins er desentraliserte siden de ikke har noen sentral autoritet som andre populære stablecoins. På samme måte er de knyttet til kryptovalutaer i stedet for fiat-valutaer. De bruker smarte kontraktsalgoritmer for å opprettholde stabile priser.

Ved preging av DAI må sikkerheten (ETH) være mye mer enn mengden DAI som skal preges. UST, på den annen side, trenger tilsvarende LUNA i USD for å prege samme beløp. Ved å gjøre dette blir en prosentandel av LUNA brent, og en annen er reservert for fellesskapets skattkammer. Jo mer UST som kreves, jo mer brennes den passende mengden LUNA.

Den smarte kontraktsalgoritmen som brukes for å stabilisere UST kan generere UST og opprettholde seg selv. Imidlertid kan høy volatilitet med ETH påvirke stabiliteten til DAI. Også markedsverdiene og handelsvolumene for disse eiendelene indikerer at UST er adoptert over DAI.

Dette kan skyldes USTs arbitrasjesystem som hjelper den automatisk å opprettholde forsyningen når den er under peg. Akkurat nå har Anchor-protokollen gjort det mulig å tjene en APY på ca 20% når UST lånes ut. Hvis du ønsker å investere i en desentralisert stablecoin, er UST den beste investeringen.

I kryptorommet er alt flyktig uansett hvor stabilt det virker. Derfor, handle klokt og gjør research. Ikke invester utover det du ikke har råd til å tape.