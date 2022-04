Tesla, Blockstream og Block samarbeider om BTC-gruveanlegg

Tesla, Blockstream og Jack Dorsey’s Block har gått sammen om å bygge et solcelledrevet Bitcoin-gruveanlegg i Vest-Texas. Anlegget vil bli drevet av en 12 megawatt-timers Megapack og Teslas 3,8 megawatt solcellepanel.

På sidelinjen av Bitcoin 2022-konferansen i Miami fortalte Blockstream-medgründer og administrerende direktør Adam Back, som er medlem av «cypherpunk»-mannskapet og en britisk kryptograf til CNBC at det nye gruveanlegget vil bli designet for å bevise at Bitcoin-gruvedrift kan gjøres med 100 % fornybar energi.

Back sa:

«Folk liker å diskutere de forskjellige faktorene som har med bitcoin-gruvedrift å gjøre. Vi fant ut, la oss bare bevise det. Ha et åpent dashbord slik at folk kan spille med, kanskje det kan informere andre spillere om å delta.»

Interessant nok skal teamet som er ansvarlig for bitcoin-gruveanlegget også lage et dashbord for å la allmennheten delta og få sanntidsmålinger om hvordan prosjektet presterer angående antall bitcoins utvunnet og kraftuttaket. Dashbordet forventes også å vise datapunkter for solenergi og lagringsytelse.

Back sa:

«Dette er et skritt for å bevise tesen vår om at bitcoin-gruvedrift kan finansiere nullutslippskraftinfrastruktur og bygge økonomisk vekst for fremtiden.»

Adopsjon av fornybar energi i krypto

For å forbedre økonomien til fornybar energi i Vest-Texas, som for tiden er navet for fornybar energi i USA, er det viktig å utnytte energi fra sol og vind, og sistnevnte spiller en stor rolle om natten.

Imidlertid er mye sol- og vindkraft konsentrert i den avsidesliggende delen av staten, og det er behov for å ha flere økonomiske insentiver som vil bygge mer infrastruktur for å utnytte energien i området.

Det er viktig å merke seg at energikjøpere spiller en stor rolle i den økonomiske veksten av fornybar kraftproduksjon ved å gjøre den mer levedyktig i staten.

Bitcoin-gruvearbeidere er imidlertid bare midlertidige kjøpere som sikrer at energimidlene er i drift og venter på full nettadopsjon siden West Texas-anlegget er begrenset til bare 34 gigawatt kraft, 12 gigawatt overføring og 5 gigawatt etterspørsel.

Back bemerket at off-grid-gruven vil bli ferdigstilt senere på året, hvor gruvearbeidere vil kunne utvinne hvor som helst uten lokal infrastruktur. Hvis prosjektet viser noe overskudd, vil selskapet skalere opp ved å legge til vindkraft.

Back sa:

«Du gjør en slags beregning av den optimale økonomiske blandingen mellom solenergi og batteri, det er 3,8 megawatt solenergi og en megawatt gruvedrift, så du kan se at du må overprovisionere, fordi den maksimale solenergiinngangen varierer i løpet av dagen og , selvfølgelig, den er ikke der om natten.»

Dette vil redusere kostnadene samt motvirke nedetiden til solenergi.

Blockstream sa at hovedmålet er å styrke bitcoin-nettverket ved å utvide kryptoenergikildene.