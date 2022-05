Tether har gitt ut en attestasjonsrapport som viser at USDT stablecoin-reservene er «fullstendig støttet.»

Utarbeidet av uavhengige regnskapsførere MHA Cayman, viser attesten også at Tethers konsoliderte eiendeler overstiger gjeld, med konsoliderte reserver for utstedte USDT som overstiger beløpet som trengs for å innløse disse.

Mindre i kommersielle papirer, mer i amerikanske statskasseveksler

I følge selskapets bekreftelsesrapport utgjorde konsoliderte totale eiendeler per 31. mars mer enn 82,4 milliarder dollar. Tethers sirkulerende forsyning er 74.213.168.169, viser data på CoinGecko.

Samtidig har Tether redusert sine sertifikatbeholdninger, en av de viktigste konkurransene som har gitt økt kritikk av stablecoin-utstederen de siste par årene.

Ifølge rapporten falt sertifikatbeholdningen med 17 % i løpet av siste kvartal, fra 24,2 milliarder dollar til 20,1 milliarder dollar. Beholdningen av sertifikater har også falt 20% siden 1. april, statistikk som vil gjenspeiles i Q2-rapporten.

Ettersom Tether reduserer beholdningen av mer illikvide sertifikater, flyttes den til å øke eiendelene i pengemarkedsfond og amerikanske statsobligasjoner. Dette har fått investeringene i statskasseveksler til å hoppe med 13 %, fra 34,5 milliarder dollar til 39,2 milliarder dollar.

Tether CTO gjentar at USDT er fullt støttet

Med denne rapporten forteller Tether markedet at USDT er støttet og at stablecoin ikke vil kollapse slik TerraUSD (UST) gjorde. At USDT-reserver er regnskapsført og at stablecoin vil fortsette å opprettholde sin dollarbinding.

Men er dette nok til å styrke kryptosamfunnets tillit til USDT?

Three Arrows Capitals medgründer og administrerende direktør Su Zhu sier USDTs utsletting på 9 milliarder dollar den siste uken beviser at «USDT er innløselig» for USD. Noen i bransjen stoler fortsatt ikke på Tethers ord.

This proves the opposite, which is that USDT is redeemable, in size, for USD https://t.co/FI9Vk0LjFP — Zhu Su 🔺🌕 (@zhusu) May 18, 2022

Paolo Ardoino, Tether CTO, kommenterte dette aspektet og la merke til:

“ Denne siste uken er et tydelig eksempel på styrken og motstandskraften til Tether. Tether har opprettholdt sin stabilitet gjennom flere Black Swan-arrangementer og svært volatile markedsforhold, og selv i sine mørkeste dager har Tether aldri unnlatt å imøtekomme en innløsningsforespørsel fra noen av sine verifiserte kunder .»

I følge Ardoino indikerer den uavhengige oppfatningen at USDT » er fullt støttet og at sammensetningen av reservene er sterk, konservativ og likvid .»

Tethers USDT er den største og mest brukte stabile mynten for US-dollar på markedet i dag. Det dominerer stablecoin-markedet når det gjelder daglig handelsvolum – CoinGecko viser at i skrivende stund var USDTs 24-timers volum over 51,6 milliarder dollar.

Den nest største stabile mynten er USD Coin (USDC), utstedt av Circle, et USA-basert Financial Services Company. USDCs 24-timers handelsvolum var litt over 7 milliarder dollar torsdag (12:10 ET).