Kryptovaluta kan være et polariserende tema. Noen tror det vil forandre verden. De sier vi skal leve i et samfunn med Bitcoin som reservevaluta; vi vil kjøpe våre chai tea lattés i Starbucks med digitale tokens, og deretter vil vi legge dem ut på sosiale medier hjemmehørende i Web3, med alt som kjører sømløst gjennom desentraliserte rørledninger.

Så er det de som sier at det er fullstendig sløsing med plass, et glupsk kapitalistisk pengespill oversvømmet med Ponzi-planer og skamløse kampanjer (Kim Kardashian, hvis du leser dette, følger jeg med på deg ).

Men selv blant de som er skeptiske til krypto, setter flertallet pris på kraften til blokkjedeteknologi og virkningen den kan ha på samfunnet.

Et av de mer spennende elementene i blokkjedeteknologi er stablecoins. Ganske enkelt fiat-valuta hjemmehørende på blokkjeden, den lar brukere omgå volatiliteten til krypto mens de fortsatt bruker blokkjeden. Dette betyr at man unngår ulempene ved en portefølje-yo-yo-ing over hele butikken, men fordelene med blockchain – tilgjengelighet, hastighet, billige transaksjoner – kan utnyttes.

Og gitt at så mye av krypto blir kanalisert gjennom USD, er alle de største stabile myntene dollar-iterasjoner. I et år hvor dollaren har knust alle store valutaer, mens nasjoner rundt om i verden kjemper mot voldsom inflasjon, gir dette innbyggerne muligheten til å parkere formuen sin i USD i stedet for å holde sin egen (ofte ustabile) valuta.

Så, hvilken stablecoin er den mest populære? Og hvordan vokser de? Jeg tok et dykk inn i det som er den kjedeligste kryptoen i verden – når det gjelder prisvolatilitet – men av en rekke andre grunner er det utrolig spennende.

Dette er stablecoin-rapporten.

Tidslinje

Jeg ser tilbake nå på begynnelsen av 2020 som det «nye paradigmet» for krypto. COVID kom inn på scenen i første kvartal, og etter en sammensmelting i mars da verden stoppet opp for å prøve å finne ut nøyaktig hva dette koronaviruset betydde, steg kryptoen.

Den tok sin plass på den sentrale scenen og priser, volum og likviditet gikk oppover. Så i år, i 2022, gikk vi over til en ny tidsalder med høye renter, ettersom pengetrykkingsbonanzaen de siste årene innhentet oss og inflasjonen spennte musklene.

Dette førte til tokens som krasjet. Bitcoin falt fra $69 000 til under $20 000, og midler strømmet ut av stablecoins. Noen har imidlertid klart seg bedre enn andre. Trykk på «spill av tidslinje» på grafen nedenfor for å få et bilde av bevegelsene de siste to årene.

Faktisk. Et løp fra $20 milliarder til $160 milliarder på to år – det er en 8X, folk.

Selvfølgelig ser du elefanten i rommet når du ser på grafen ovenfor. Og den elefanten har et navn – Terra.

Desentralisert vs sentralisert

Kanskje blendet av fordelene med desentralisert stablecoin, kjøpte mange kryptoentusiaster seg inn i TerraUSD (UST). Stablecoinen ble støttet av Luna, som i seg selv ble støttet av ingenting. En fancy måte å si at den var usikret, og hele korthuset ramlet sammen og dro mye av kryptoøkosystemet med seg.

Jeg var også med på dette, for å være rettferdig. Jeg visste at modellen var defekt, men jeg trodde den ville vare lenger enn den gjorde. Jeg har skrevet mye om mitt engasjement i sirkuset, med denne artikkelen som beskriver at jeg endelig kuttet tapene mine og solgte UST, svelget et ekkelt tap og et ganske ubehagelig slag mot mitt allerede forslåtte ego.

Men uansett. Terra er fortid. Den andre gjenværende desentraliserte stallen er DAI, med en markedsverdi på 6 milliarder dollar. Det eneste problemet her er at for meg er DAI like ødelagt som Terra. Visst, implikasjonene vil ikke være like alvorlige, og dette vil ikke være en vanvittig dødsspiral, men spør du meg, har DAI samme sannsynlighet som Terra for noen gang å bli en anerkjent og virkningsfull stablecoin – null.

Det er fordi modellen ikke gir økonomisk mening. Oversikkerhet betyr at for å motta $100 DAI, må man pantsette $150 i sikkerhet. Det er grovt ineffektivt og er alt du trenger å vite. Så er det også det faktum at den ikke engang er desentralisert, med så mye eksponering mot USDC og andre sentraliserte eiendeler.

For å forfølge denne forførende kvaliteten når det gjelder desentralisering, kom DAI på akkord ved å ofre kapitaleffektivitet. I en verden med stigende renter vil dette aldri fungere. Og ja…den er ikke engang desentralisert.

En desentralisert stall ville vært fantastisk, men det er ingen måte å få det til akkurat nå. Forhåpentligvis kan det skje en dag, men jeg er ikke smart nok til å tenke på hvordan. Når det gjelder DAI, kan jeg aldri se at den blir relevant. Den vil enten dø en langsom død, eller ta noen drastiske styringshandlinger ettersom den er relevant (tilsynelatende vurderer den ikke å være en stabil mynt lenger og vil i stedet «fjerne» tappen, uansett hva det betyr).

Sentraliserte staller – Sirkelen tar Tethers trone?

Så dette tar oss til sentraliserte staller. Ikke like romantisk, men ting fungerer i det minste, ikke sant?

Tether (USDT) er OG og sentral i rommet, og er det største enkeltstående likviditetsparet. Likevel fortsetter den å møte spørsmål angående reservene, og i kjølvannet av Terra-smitten vaklet dens pinne ned til 95 cent.

Det skal sies at Tether aldri klarte å løse inn, og solgte ut massive deler av beholdningen uten problemer – en større del av reservene deres enn de fleste brøkreservebanker ville være i stand til å håndtere. Men fortsatt ønsker folk som holder stall å kunne kjøpe og selge til $1-merket – uansett hvor og når de vil.

Circle (USDC) er dermed i ferd med å bli en større konkurrent, men holder seg på andreplass. Jeg modellerte opp diagrammet nedenfor for å vise hvordan Tether har blitt erodert nedover, med fremveksten av alternativer. Mye av dette skyldes den fortsatte fortellingen om at det ikke holdes tilstrekkelige reserver.

2022 smitte

Året har åpenbart vært et tøft år for kryptomarkeder. Stall er en ganske god måte å vise dette på, ettersom kapital pakket sekkene sine og strømmet ut av systemet.

Jeg plottet inn hvordan forskjellige staller har klart seg fra januar til nå. Det er en god måte å vise hvordan Circle har gjort inntog i Tethers ledelse. Siden Tether har tapt 10 milliarder dollar siden begynnelsen av året, har Circle faktisk økt 2 milliarder dollar.

Binance USD og FTX?

BinanceUSD (BUSD) er en annen som har gjort terreng. Med opp til 22 milliarder dollar er det den syvende største kryptovalutaen og den tredje største stabile mynten.

Den presses hardt av Binance, verdens største kryptovalutabørs. Nylig fjernet børsen USDC og automatisk konverterte alle beholdninger til BUSD, noe som har hjulpet til med å pumpe markedsverdien litt opp.

FTX honcho Sam Bankman-Fried omtalte det som «Den andre store Stablecoin-krigen». FTX selv planlegger til og med å lansere en egen stablecoin .

FTX er den nest største kryptobørsen, og den reiser noen interessante spørsmål angående fordelen med å ha så mange stablecoins i markedet. I virkeligheten er jeg ikke sikker på at det spiller noen rolle så lenge de alle forvaltes ansvarlig med solide reserver og transparent rapportering – noe som visse staller absolutt er bedre enn andre til.

Konklusjon og fremtid

For å avslutte dette har det vært et enormt par år for krypto og, i forlengelse, stablecoins. Sistnevnte hjelper folk ombord i krypto. Ved å hoppe på kjeden, men unngå volatilitet, har staller en reell brukssak i en bransje der det ikke alltid er garantert.

Jeg setter dette sammen nå fordi stablecoin-markedet har endret seg de siste par årene, men det føles nå som om vi tar fatt på en ny fase. Binance, FTX og Circle kommer for Tether. Corners insisterer på at vi trenger en desentralisert stall, men inntil en plan er utarbeidet som gjør det til og med teoretisk mulig, er det bare fantasisnakk.

Jada, jeg vil gjerne ha en desentralisert stall. Jeg vil også gjerne våkne med stemmen til Beyoncé i morgen tidlig. Begge disse tingene er like usannsynlige akkurat nå, så foreløpig må vi snakke om sentraliserte staller.

Det vil være interessant å revurdere disse rekkene denne gang neste år, når Gud vet hva som vil ha skjedd i kryptomarkedene. Inntil da er det Tether som bestemmer – men flokken jager hardt.