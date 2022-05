Etter Terras UST stablecoin-nedsmelting, ser det ut til å være en storm i stablecoin-området med en av de mest populære stablecoinene, Tether (USDT) som også mister sin dollarbinding. Etter den siste utviklingen har Tether kunngjort via en tweet at den skal koordinere en kjedebytte for å flytte sine USDT-eiendeler fra Tron-blokkjeden til Ethereum- og Avalanche-blokkjedene.

I kunngjøringen sier Tether at de planlegger å flytte én milliard USDT-eiendeler fra Tron til Ethereum og 20 millioner USDT-eiendeler fra Tron til Avalanche. Dette vil imidlertid ikke påvirke det totale tilbudet av USDT-stablecoins.

In few minutes Tether will coordinate with a 3rd party to perform a chain swap, converting from Tron TRC20 to Ethereum ERC20, for 1B USDt and from Tron TRC20 to Avalanche, for 20M USDt. The #tether total supply will not change during this process. — Tether (@Tether_to) May 12, 2022

Kunngjøringen har kommet på et tidspunkt da det er økt frykt som følge av den nylige nedsmeltingen av TerraUSD-stablecoin som har tatt Terra (LUNA)-mynten ned med seg. I dag har prisen på USDT vist noen prissvingninger som har ført til at stablecoin til og med har falt under $0,99 på mange kryptobørser.

USDT er den mest omsatte stabile mynten og investorer er bekymret når den begynner å vise tegn til kamp.

USDT er ikke som algoritmiske stablecoins som UST

I et intervju forsikret Tethers CTO, Paolo Ardoino handelsmenn om at USDT stablecoin ikke ligner på algoritmiske stablecoins som UST. Han sa:

«Tether har en sterk, konservativ og likvid portefølje som består av kontanter og kontantekvivalenter.» Dette inkluderer statskasseveksler, pengemarkedsfond og sertifikatbeholdning.

Ardoino påpekte også at mens noen er redde for den nåværende stallhikken, benytter noen tradere muligheten ved for eksempel å kjøpe USDT under $1 og bytte det for over $1 på Bitfinex og Tethers offisielle nettsted.