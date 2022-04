Tether (USDT), som har en markedsverdi på over 82 milliarder dollar gjør den til verdens største stabile mynt, har blitt lansert på Kusama-nettverket.

For øyeblikket er USDT live på ti store blokkjedeplattformer, inkludert Ethereum, Tron, Solana, EOS, Liquid Network, Omni, Algorand og Bitcoin Cashs Standard Ledger Protocol.

Driver transaksjoner på Kusamas Statemine

Kusama, et skalerbart flerkjedenettverk av spesialiserte blokkjeder, tilbyr en plattform der utviklere i Polkadot-økosystemet kan kjøre eksperimentelle prosjekter. Nettverkets første parakjede, som er en individuell blokkjede som går parallelt innenfor det bredere Polkadot-økosystemet, er Statemine.

USDT vil nå bli brukt til å drive transaksjoner på Kusamas Statemine parakjede, sa Tether i en kunngjøring .

Statemine er en slags «offentlig parakjede» designet for å tillate balanseføring av alle fungible og ikke-fungible tokens som er distribuert i nettverket. Med Statemine kan utviklere distribuere ulike eiendeler, inkludert tokeniserte kunstverk og stablecoins.

Hovedsakelig har parakjeden bidratt til å styrke Kusama-nettverkets skalerbarhet og sikkerhet. Det er også med på å forbedre interoperabiliteten til blokkjeder.

Fordelaktig for utviklere

Tethers lansering på Kusama er en milepæl for stablecoin så vel som kryptovalutaplattformen. Det er et grep som skal åpne opp blokkjeden for utviklere, slik at de kan utforske interoperabilitet til det fulle.

» Vi er glade for å lansere USD₮ på Kusama, og tilby fellesskapet tilgang til den mest flytende, stabile og pålitelige stablecoinen i det digitale tokenområdet ,» sa Paolo Ardoino, CTO for Tether, i utgivelsen.

Han la til:

» For de som tror på viktigheten av desentraliserte, tillatelsesløse økosystemer, er Kusama en perfekt representasjon av den etosen. Det er en plattform bygget for å legge kontrollen i hendene til brukerne, og vi ser frem til å bli en viktig ressurs i det voksende økosystemet .»

Med USDTs brukervennlighet og tilgjengelighet kan utviklere nå benytte seg av multikjedefunksjoner og bygge tillitsløse applikasjoner som kan brukes på tvers av blokkjeder.

Kusama (KSM) handlet for $161 i skrivende stund, omtrent 4,1% opp de siste 24 timene.