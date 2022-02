Tezos inngår avtale med Manchester United

Kryptonettverket Tezos (XTZ) og den verdenskjente Premier League fotballklubben Manchester United ser ut til å ha kommet til enighet om en sponsoravtale. Avtalen på 27 millioner dollar vil blant annet føre til bruk av Tezos-logoen på treningsdrakten til Manchester United-spillere.

En avtale på 27 millioner dollar

Ifølge sportssiden The Athletic er avtalen nær ved å bli avrundet. Sportssiden melder at Manchester United allerede har filmet reklamemateriell på klubbens treningssenter i forkant av en kunngjøring.

Uniteds forrige åtteårige sponsorkontrakt verdt 142 millioner euro med det amerikanske forsikringsselskapet Aon gikk ut ved slutten av forrige sesong.

Den engelske fotballklubben har hatt flere samtaler med andre selskaper – inkludert flere blokkjedeselskaper – og vil nå sannsynligvis kunngjøre den store avtalen med Tezos snart.

Om Manchester United ønsker å gjøre mer med kryptovaluta er foreløpig ikke kjent. Ifølge sportsnettstedet The Athletic er det godt mulig at den nåværende nummer 4 i Premier League vil gjøre mer med metaverse og 'web 3.0', men det er bare rykter.

Tezos sponsing treningssett

Manchester United er en av de største fotballklubbene i verden med mange millioner fans, noe som gjør dette til en flott mulighet for Tezos å generere betydelig merkekjennskap for kryptoprosjektet.

Det ryktes også at samarbeidet mellom Manchester United og Tezos vil gå lenger enn bare å sponse treningsdrakten alene. Det kan være at Tezos vil hjelpe den engelske fotballgiganten med en integrasjon med blant annet metaverse og Web 3.0, ifølge The Athletic.

Tesoz og Sport

Dette er ikke første gang Tezos har signert en sponsoravtale med en ledende sportsorganisasjon. De har scoret det ene etter det andre samarbeidet med idrettsklubber. I mai 2021 inngikk blokkjedeprosjektet et samarbeid med baseballklubben New York Mets. I samme måned kunngjorde Red Bull Racing Honda sponsingen av Tezos som en viktig sponsor for McLaren og Max Verstappen. Målet var å utvikle dette løpsteamets aller første NFT-opplevelse. I tillegg har Tezos også blitt sponsor for McClaren Racing i Formel 1, Indycar og Esports.

I mai i fjor lanserte Red Bull til og med en rekke ikke-fungible tokens (NFT) på Tezos blokkjede. I følge teamsjef Christian Horner ville denne avtalen med Tezos oppmuntre til engasjement med fansen.

Ikke bare Tezos gjør gode forretninger som en kryptoplattform innenfor sportens verden. Andre kryptoselskaper som Crypto.com og Sociosinngår også nye avtaler med store sportsselskaper på nesten ukentlig basis. Det ser derfor ut til at både sportsverdenen og kryptoverdenen er ganske kompatible med hverandre og integreres raskt.