Supertrend-indikatoren anslår kjøpssignal for XTZ, og bulls kjemper for å bryte gjennom den horisontale motstanden på $3,62

XTZ går i skrivende stund for rundt $3,41, ned 1,1% i løpet av de siste 24 timene ifølge tall fra CoinGecko. Prisen er likevel opp 7% den siste uken, og har fortsatt en positiv trend på tross av at den har opplevd stort press nedover, noe som har begrenset bulls i løpet av de siste fem dagene.

Prisen på kryptovalutaen har falt ned fra $3,62 ved to anledninger denne uken – dette betyr at bears tilstedeværelse han føre til ytterligere konsolidering innenfor den smale, stigende kanalen.

Bitcoin og Ethereum øyner nye ukesrekorder med topper på henholdsvis $46 000 og $3200, dermed er det også sannsynlig at en stigning i kryptomarkedet generelt kan bidra til å styrke kjøpssignalet for XTZ i løpet av de neste dagene.

Tezos prisanalyse

De tekniske utsiktene for kryptovalutaen antyder at stigningen vil fortsette med mindre det oppstår et klart sammenbrudd som ugyldiggjør de indikatorene vi ser nå.

RSI-en holder seg positiv over likevektslinjen, og grønne supertrend-signaler tyder på en videre stigning.

Dette kan føre til at XTZ/USD klarer å komme seg over midtlinjen i den stigende kanalen, og en fortsatt stigning kan føre til at kjøpere kan ta fatt på motstandssonen som markeres av 61,8% Fibonacci retracement-nivået på $3,56 og kanalens øvre trendlinje.

Dersom tradingvolumet øker vil neste mål for XTZ/USD være å fortsette mot motstandsnivået på 78,6% Fib-nivået ($3,97).

XTZ daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Dersom prisen faller under kanalens støtte og 50% Fib-nivå ($3,27) kan det føre til at støttelinjen på $3,15 testes på nytt. 38,2% Fibonacci-nivået på $2,86 kan gi en midlertidig støtte dersom man kommer dit.

Under dette ankeret vil bulls være nødt til å forsvare 50 SMA-et ($2,68) for å forhindre et videre fall til $2,36.