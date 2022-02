Tezos (XTZ) begynner å legge de humpete dagene i januar godt bak seg. Mynten har steget de siste syv dagene til tross for en noe bremset gjeninnhenting i det bredere markedet. Tezos (XTZ) kunngjorde også i dag at de signerer en ny sponsoravtale med Manchester United. Her er noen høydepunkter:

I skrivende stund handlet Tezos (XTZ) for rundt $3,87, opp rundt 6% i løpet av de siste 24 timene alene.

Mynten har også steget den siste uken, og har steget hele 32 % i prosessen.

Den nye sponsoravtalen med Manchester United rapporteres å være verdt 20 millioner pund i året

Datakilde: Tradingview

Tezos (XTZ) – prisprediksjon og utsikter

De fleste mynter hadde ikke en god januar og en frisk ny måned bringer selvfølgelig frisk optimisme. Vel, det ser ut til at Tezos (XTZ) virkelig drar fordel av forbedret sentiment i markedet.

Tokenet har vært på en massiv bullish opptrend de siste 7 dagene og har steget nesten 32 %. Tezos (XTZ) ser også anstendige gevinster i intradagshandel. Mynten er opp rundt 4%.

Vi har også sett en oppgang i handelsvolumet. Det er uklart om Manchester United-avtalen hadde noe med dette å gjøre. Men det er høyst usannsynlig siden nyheten kom for noen timer siden.

Langsiktige utsikter for Tezos (XTZ)

Som en stor smart kontraktsplattform designet for å tilby et alternativ til Ethereum, har Tezos (XTZ) jobbet ganske hardt for å bygge sitt økosystem. Kjeden har også skapt en avansert og pålitelig blokkjede-infrastruktur ettersom den ser ut til å utvikle seg til et effektivt og pålitelig prosjekt.

Det er uten tvil en av de mest spennende symbolene som finnes. Dessuten er sponsoravtalen med Manchester United en indikasjon på at plattformen ikke sparer krefter på å utvide rekkevidden. Så, basert på disse grunnleggende, vil Tezos (XTZ) fortsette å vokse på lang sikt.