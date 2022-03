Tezos (XTZ) har sett et sterkt bullish utbrudd de siste dagene. Mynten ser nå oppover, og det ser ut til at oksene har full kontroll. Men hvordan vil prishandlingen utspille seg til slutt? Flere analyser følger, men her er det du trenger å vite.

Tezos har stengt i det grønne området de siste fire dagene på rad.

Mynten har steget med rundt 5 % bare de siste 24 timene.

En titt på diagrammet viser et bullish breakout som kan levere 30 % i gevinst.

Datakilde: Tradingview

Tezos (XTZ) – Prediksjon og analyse

De siste fire dagene har vist seg ganske fruktbare for Tezos (XTZ). Mynten har klart å rally med rundt 25%. Vi så imidlertid at mynten mistet litt fart. Men i stedet for å falle, har XTZ konsolidert seg til rundt $3,55. Den har siden klart å finne mer fart og var allerede opp med over 5 % fra det konsolideringspunktet.

Det er tydelig at XTZ nå bryter ut, og faktisk viser analyser at mynten kan stige mot $4,5 før den trekker seg tilbake. Dette vil representere en svingning på opptil 30 % fra dagens pris.

Imidlertid vil disse bullish utsiktene bli annullert hvis vi ser et umiddelbart salg som presser XTZ under $2,85. Faktisk, hvis dette skjer, kan mynten lett bunne på $2,5 før den prøver å finne neste etappe opp.

Tezos (XTZ) – er det en kjøpsmulighet

For langsiktige tradere er dette et godt tidspunkt å kjøpe Tezos. Mynten har fortsatt noen anstendige fundamentaler, og den kan fortsatt gi svært gode gevinster før årsslutt. Det kortsiktige spillet her vil være å komme inn på bullren og ta profitt når prisen går over $4,5. Uansett har XTZ mange muligheter for å tjene penger.