Kryptomarkedet stabiliserer seg etter store tap forrige uke. De fleste mynter prøver å generere etterspørsel etter bullish løp, og Tezos (XTZ) er ikke annerledes. Mynten ser faktisk ut til å få en anstendig opptrend de kommende dagene. Sjekk ut de viktigste takeawayene nedenfor:

XTZ konsoliderer seg over sin avgjørende støttesone på $1,6

Hvis kurshandlingen forblir over denne sonen ved børsslutt i dag, kan XTZ teste $2.

Til tross for dette forblir mynten i en langsiktig bearish trend.

Datakilde: TradingView

Hvor fort vil XTZ passere $2?

Det er faktisk ikke lett å svare på dette. Som du vet, har sentimentet i krypto de siste månedene vært ganske vanskelig å forutsi. For øyeblikket ser det ut til at investorer fortsatt er redde ettersom motvind i markedet fortsetter å tørke bort fortjeneste.

Vi forventer imidlertid at XTZ kommer over $2 i dagene fremover. Nøkkelen for altcoinen vil være å opprettholde støtten på $1,6. Så lenge okser holder kurshandlingen over denne sonen ved slutten av handelen i dag, vil vi se mer oppside mot $2.

Men det er selvfølgelig en risiko for at $1,6 kan gå tapt. Hvis dette skjer, vil XTZ sannsynligvis bunne på $1,3 eller omtrent før den gjør et comeback. Til tross for denne kortsiktige oppsiden, er den generelle trenden for XTZ fortsatt bearish. Mynten vil sannsynligvis øke tapene i Q2 2022.

Er Tezos en god mynt?

Hvis du ser på verdiforslaget som Tezos tilbyr, er du enig i at det er et anstendig prosjekt. Den siste nedgangen i prisen er imidlertid bekymringsfull. XTZ er faktisk ned 80 % i år.

Ikke desto mindre forventer vi en viss bedring før 2022 er ute, spesielt hvis den generelle stemningen i markedet begynner å bli bedre. Basert på disse beregningene, bør XTZ være et anstendig kjøp for langsiktige investorer.