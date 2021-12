Tezos (XTZ) har sett en kortsiktig nedgang de siste månedene. Mynten har faktisk stupt nesten 60 % og ble handlet like rundt bunnstøtten på $3,85. Men det ser ut til at Tezos (XTZ) har brutt den nedadgående trenden, og etter konsolidering har mynten steget de siste dagene. Men kan den holde dette momentumet, og hvor lenge? Først, her er noen viktige høydepunkter:

Etter å ha falt nesten 60 %, har Tezos (XTZ) steget de siste dagene. Mynten blir handlet for $4,90 i skrivende stund.

Den daglige relative styrkeindeksen eller RSI viser også mynten på den nøytrale sonen, noe som tyder på at kjøpsaktivitet kan begynne å ta seg opp.

Tezos (XTZ) har klart å stige utover sin tidligere overhead-motstand på $4,54, en indikasjon på at en bullish oppadgående trend er på vei.

Datakilde: Tradingview.com

Tezos (XTZ) – prisutvikling og analyse

Som mange altcoins i det bredere kryptomarkedet, har Tezos (XTZ) sett utrolige fall i desember. Nylig kollapset mynten ble handlet rundt sin lavere støtte på $3,85. Dette utgjør nesten 60 % i tapt verdi. Det var den ideelle bunnen for å kjøpe, og vi begynte å se en viss konsolidering rundt den prisen.

Men akkurat nå har Tezos (XTZ) brutt den nedadgående trenden og snudd mot et bullish momentum. Mynten brøt gjennom sin overheadmotstand på $4,54, og noen analytikere ser at den når $5,8 på kort sikt. Til tross for disse gevinstene, er mynten fortsatt lavere enn 50-, 100- og 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt.

Bør du kjøpe Tezos (XTZ)

Tezos (XTZ) er en stor ressurs å kjøpe for folk som ønsker å investere i alternative blokkjedenettverk. Det grunnleggende i mynten er positivt. Imidlertid kan det ta litt lengre tid før Tezos (XTZ) leverer sin fulle verdi. Hvis du bestemmer deg for å investere i den, forvent vill kortsiktig volatilitet, men til slutt vil langsiktige gevinster bli realisert.