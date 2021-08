GRT er en av flere kryptovalutaer som ser sterk oppgang i kjølvannet av at BTC kom seg over $46 000

Prisen for The Graph (GRT) har nådd ukens høyeste verdi på $0,95, og bulls kjemper for øyeblikket for å presse prisen enda høyere i det Bitcoin og Ethereums kraftige prisoppgang har påvirket altcoin-markedet i positiv retning.

Indeksprotokoll-tokenens pris har økt med mer enn 36% i løpet av den siste uken, og over 57% de siste to ukene. I skrivende stund går GRT for rundt $0,93.

Klarer prisen å komme seg over $1,00 i løpet av de neste par dagene? La oss ta en kjapp, teknisk gjennomgang av prisutsiktene for GRT.

Prisutsikter for The Graph

Selv om GRT/USD har roet seg litt etter stigningen tidlig denne morgenen ser det fortsatt ut til at kjøpere har overtaket.

På 4-timersgrafen ser vi et stigende moving average som tyder på at prisen kommer til å fortsette å stige.

The Awesome Oscillator bekrefter dette momentumet og viser til at histogrammet fortsetter økningen innenfor en bullish sone. Om prisen kommer seg over barrieren på $0,95 kan vi se en videre økning til $1,00 og nivåer vi ikke har sett siden mai.

GRT/USD 4-timers prisgraf. Kilde: TradingView

De tekniske utsiktene for GRT/USD antyder at et gjennombrudd kan føre til at prisen øker med 33% til 1,618 Fibonacci retracement-nivået i intervallet fra $0,97-$0,44. Det neste målet vil være på $1,31, men det vil også være mulig å se priser helt opp til $1,40 og $1,50.

Dersom prisen ikke klarer å bryte igjennom motstandsnivået rundt $0,95 vil det nærmeste støttenivået ligge nært den tidligere motstandssonen ved $0,89. Under dette ankeret finner vi 20 SMA-et ($0.82) og 50 SMA-et ($0,75).

GRT/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Den daglige prisgrafen viser også fire økende candlesticks etter hverandre. Det var noe usikkerhet i markedet denne uken, men den forsvant raskt og ble erstattet av en positiv utsikt med høyere økninger i forbindelse med formasjonen av et gyllent kors.

Det er tydelig at det er bulls som har overtaket, som vist av The Awesome Oscillator. Bulls kan sikte seg inn på 2,618 Fibonacci retracement-nivået ($1,85) dersom de klarer å komme seg over $1,31 og holde den stigende trenden de kommende dagene.

Dersom prisen skulle begynne å synke vil det første støttenivået ligge ved 0,5 Fib-nivået ($0,70) og 0,236 Fib-nivået ($0,57).