Theta Fuel (TFUEL) har fortsatt å stige i løpet av helgen etter at nyheten kom om at Bullit Technology kommer til å rulle produktene sine ut på Theta Network (THETA). TFUEL var opp nesten 14 % på lørdag kort tid etter at nyheten sprakk og har fortsatt samme momentum i dag. Her er noen høydepunkter:

På pressetidspunktet handlet TFUEL for $0,22, opp nesten 7% for dagen og 30% i løpet av de siste 7 dagene.

Det har også vært gevinster på Theta Network (THETA) som har hatt en oppgang på rundt 4 % i dag og 16 % for uken.

Rallyet kommer etter at Bullit Technology annonserte at de vil bringe krypteringsteknologien og andre produkter til THETA.

Datakilde: Tradingview

Theta Fuel (TFUEL) – Prisprediksjon og analyse

Theta Fuel (TFUEL) og Theta (nettverk) har ofte beveget seg i takt siden de er ganske beslektede. I løpet av de siste månedene har nettverket lagt til flere innovative nye funksjoner til økosystemet sitt. Det faktum at Bullit Technology bringer produktene sine til THETA er store nyheter.

Vi forventer at dette nylige rallyet vil fortsette i de kommende dagene. Noen analytikere ser at TFUEL når $0,6 innen utgangen av mars i år. Dette vil fortsatt være lavere enn rekorden på $0,68, men selv da er den generelle konsensus at tokenet vil stige over $1 innen slutten av året.

Bør du kjøpe Theta Fuel (TFUEL)

Theta Fuel (TFUEL) og Theta Network er spennende eiendeler å kjøpe. De er selvfølgelig relatert som nevnt ovenfor. Men Theta Network har gjort noen gode ting for å utvide økosystemet sitt og bringe inn nye innovasjoner.

Hvis du skulle velge de beste topp 5 altcoinene å kjøpe i år, så er det ingen tvil om at både TFUEL og THETA vil være på den listen. De er alle anstendige investeringer.