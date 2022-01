Ettersom flere tokens fortsetter å føle nedadgående press i kryptomarkedet, har Theta Network (THETA) faktisk økt de siste dagene. Selv om noe av denne veksten har blitt drevet av forbedret sentiment innen krypto, er det noen andre viktige nyheter. Her er noen høydepunkter først:

I skrivende stund handles Theta Network (THETA) for $3,06, opp nesten 7% i løpet av de siste 24 timene.

Investorer venter på lanseringen av TDROP, en NFT-plattform som forventes å operere på Theta Network (THETA) i løpet av de kommende dagene.

Den forbedrede investorappetitten har også blitt følt av THETA Fuel, som også har økt med over 10 % på 24 timer.

Datakilde: Tradingview.com

Theta Network (THETA) – Hvor vil prisen gå

Lanseringen av TDROP er faktisk stor. Faktisk har vi sett THETA vinne mye selv før nyheten blir offisiell. Vi forventer at tokenet vil stige ytterligere når nyheten er kunngjort. Det siste rallyet kommer også etter at THETA krasjet til månedlige laveste nivåer på rundt $2,27 for omtrent en uke siden.

Men i løpet av de siste tre dagene har de fleste av disse tapene blitt reversert. Faktisk handles THETA over 30 % fra den laveste prisen som er registrert i år. Men til tross for dette er prishandlingen fortsatt under 25- og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Vi ser også på om THETA kan teste overhead-motstand på $3,8 i denne nåværende økningen.

Hvorfor du bør kjøpe Theta Network (THETA)

Theta Network (THETA) er kanskje et av de mer undervurderte blokkjedeprosjektene med mye potensiale. Dessuten har vi også sett nettverket legge til mange innovative funksjoner til økosystemet. TDROP NFT-plattformen er bare en av dem. Fremtiden er selvfølgelig lys for Theta Network (THETA), og dette er et ideelt tidspunkt å kjøpe det på.