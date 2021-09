Bitcoins nedgang til under $45 000 har utløst tap over store deler av kryptomarkedet, og THETA er utsatt for et potensielt fall helt ned til $3,63

THETA har sunket med mer enn 12% i løpet av de siste 24 timene, og prisen har vært helt nede på $5,47 i det kryptomarkedet generelt startet den nye uken i rødt.

I skrivende stund ligger THETA på rundt $5,54, og den synkende trenden har ført til at kryptovalutaen er ned 16% de siste syv dagene, ifølge tall fra CoinGecko.

Bitcoin (BTC) har gått ned 7,6% de siste 24 timene og har sunket under $45 000, mens Ethereum (ETH) ligger nær $3112 etter en nedgang på rundt 9,4%.

Blant de ti største kryptovalutaene på markedet har Solana (SOL), Cardano (ADA) og XRP alle hatt tosifret prosentnedgang etter at markedsverdien for kryptomarkedet sammenlagt har sunket med 6,7% til $2,08 billioner.

Prisutsikter for THETA

De tekniske indikatorene på den daglige grafen tilsier at THETA nok vil fortsette den synkende trenden, etter at en bearish vimpelformasjon har oppstått på den daglige prisgrafen.

Daglig RSI trender negativt under 50, og daglig MACD øker innenfor den negative sonen etter en bearish crossover.

Dersom vi ser nærmere på grafen ser vi at THETA-prisen har falt under 50 MA-et. Dette har ført til at ankeret ved $6,14 har forsvunnet, og THETA/USD-paret har brutt under den horisontale støtten på $5,59.

Dersom den nedgangen fortsetter kan Theta-prisen falle under den neste etterspørselssonen rundt $4,97 (0,236 Fib-nivå). I så fall kan bulls risikere tap også nær den neste etterspørselssonen nær $3,63, og dermed blir tapet fra ankeret ved $5,59 på rundt 35%.

THETA/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Skulle trenden snu kan bulls se en rask rebound dersom de utnytter nedgangen i markedet til å ‘buy the dip’.

I et slikt scenario kan Theta-prisen teste motstanden nær $5,89 (0,382 Fib-nivå), og om de oppnår et stigende momentum kan prisene dyttes tilbake over $6 mot 0,5 Fib-nivået ($6,64). Deretter kan kjøpere sikte seg inn på 50 SMA-et ($6,90).