ThorChain (RUNE) håper å bryte den nedadgående trenden

Det massive salget vi har sett av ThorChain (RUNE) var intet mindre enn katastrofalt. Mynten er i en nedadgående spiral, i likhet med andre kryptoaktiva i nedgang. Men et lite mini-rally de siste to dagene kan hjelpe RUNE med å bryte denne nedtrenden. Her er noen høydepunkter og analyser av prisutviklingen:

Etter å ha nådd toppen på $17,25 i et suverent rally i fjor, har salgspresset sendt RUNE i gulvet med en massiv nedgang.

På pressetidspunktet solgte mynten for 4,02 dollar, over 70 % lavere fra toppene i oktober.

Til tross for dette har ThorChain (RUNE) steget nesten 20 % i løpet av de siste 24 timene ettersom momentumet begynner å bygge seg opp.

Datakilde: Tradingview.com

Kan ThorChain (RUNE) bryte nedtrenden?

Selv med et 20% 24-timers rally, er det ingen tvil om at ThorChain (RUNE) forblir fast i bjørnemarkedet. Mynten handles til $4,02, og hvis det skal være et vedvarende bullish momentum, må den i det minste teste overhead-motstand på rundt $7 på kort sikt.

Om dette vil skje er høyst usannsynlig. Selv om vi har sett noen jevne oppganger i kryptomarkedet de siste dagene, er det fortsatt mye usikkerhet.

Eventuelle ville prissvingninger kan få ThorChain (RUNE) til å falle ytterligere, og viske ut ethvert håp om en trendvending i de kommende ukene. Den gode nyheten er at de fleste momentumindikatorer tyder på at ThorChain (RUNE) kan bli bullish.

Bør du kjøpe ThorChain (RUNE)?

For øyeblikket er det vanskelig å se noen seriøs etterspørsel etter ThorChain (RUNE). På grunn av markedets nåværende risiko-uvillighet, ser vi ikke nok etterspørsel etter ThorChain (RUNE) på kort sikt til å presse prisen så mye høyere.