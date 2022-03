THORChain (RUNE)-prisen stiger med 51 % på syv dager

Prisen på THORChain (RUNE) har gjort et enormt comeback med 26 % oppgang i går etter en uke med konsekvent vekst, og en total vekst på 51 % den siste uken. De siste dagene har THORChain vært et av nettverkene som kryptoentusiaster holder et godt øye med.

I skrivende stund handles den til $5,57 etter å ha nådd et maksimum på $5,77 og et minimum på $5,25.

Hva er THORChain (RUNE)?

Før vi går inn på hva som ligger bak den nåværende RUNE-prisøkningen, la oss først se på hva THORChain er.

THORCHAin er en desentralisert likviditetsprotokoll som gjør det mulig for brukere å utveksle kryptovaluta-eiendeler med full forvaring av sine eiendeler. Dets opprinnelige token blir referert til som RUNE.

Hvorfor stiger prisen på THORChain (RUNE)?

Det er flere faktorer bak den nåværende RUNE-prisstigningen, men faktorene er Terra-integrasjon og eliminering av mellommenn.

Terra-integrasjon

I en tweet sendt tirsdag 1. mars 2022 sa THORChain at Terra-integrasjonen er klar for utgivelse til offentligheten. Terra Smart Contract Auditor jobber sammen med THORChain-utviklere for å sikre at integrasjonen er i full drift før lanseringen av hovednettet.

THORChain-integrerte brukere vil kunne bytte stablecoins og LUNA-tokens når integreringen er fullført. Dessuten jobber THORChain også med DeFiSpot, en desentralisert multikjede, som er bygget på toppen av THORChain og den er også klar for en debut sammen med Terra.

I tillegg til den nylige sterke avkastningen på THORChain-integrerte kjeder, tilbyr dette prosjektet "forsterkede APYer" der brukere nå kan tjene 17 % på Bitcoin, 19 % på native Ethereum og 60 % på Binance USD.

Mellommenn bygger bro mellom eliminering

THORChain jobber også med å eliminere mellomledd for å tillate brukere å overføre eiendeler direkte på tvers av blokkjeden.