Fed-renteøkningen reflekterte hele kryptomarkedet veldig positivt. En av vinnerne har vært Thorchain.

Dets opprinnelige token RUNE økte ytterligere etter en kunngjøring om at bug-bounty-programmet med Immunefi hadde blitt oppdatert. Thorchain-økosystemet vil nå betale opptil $1 000 000 for å oppdage kritiske sårbarheter.

Hvis du vil vite hva Thorchain er, om du kan få god avkastning, og de beste stedene å kjøpe Thorchain, har du kommet til rett sted.

Thorchain er en desentralisert likviditetsprotokoll som gjør det mulig for brukere å utveksle kryptovaluta sømløst på en rekke nettverk uten risiko for å miste kontroll og forvaring av sine eiendeler.

Protokollen lar brukere bytte en ressurs med en annen i en tillatelsesfri innstilling. Likviditet kan hentes uten behov for å stole på ordrebøker. Et forhold mellom eiendeler i en pool brukes for å opprettholde markedspriser.

RUNE er det opprinnelige tokenet til Thorchain-plattformen. Den fungerer som den primære valutaen i Thorchain-økosystemet. Plattformbrukere bruker den også for styring og sikkerhet som en del av motstandsmekanismene til Thorchain.

Thorchain kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Dessverre er dette ofte umulig å vite på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

Wallet Investor anser Thorchains RUNE som en god investering. De forventer en langsiktig økning, og spår en pris på $22,72 i mai 2027.

En 5-års investering vil generere inntekter på rundt +214 %. Hvis du investerer $100 i Thorchain nå, kan det gå opp til $314 i 2027.

