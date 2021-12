Lord Hammond advarte om at krypto ikke er en like egnet investering for detaljinvestorer.

Den tidligere britiske finansministeren, Lord Philip Hammond, har angivelig advart potensielle investorer om å være svært forsiktige med å investere i kryptovalutaer. I en tale til The Mail on Sunday delte den tidligere britiske statsråden sine tanker om hvorvidt folk burde investere i krypto eller ikke.

Den tidligere britiske politikeren forklarte at investering i krypto forble uegnet for detaljinvestorer, og la merke til at de som satte pengene sine i disse digitale eiendelene hadde kontanter de anser som disponible. Han la til at slike investorer så på krypto som mer et gamble eller et spill enn en tungtveiende investering.

" Hvis et medlem av familien min spurte meg, tror jeg det jeg ville gjort er å henlede oppmerksomheten deres på det faktum at store og anerkjente etablerte kapitalforvaltere nå i økende grad dypper tåen. Men det er en liten tå – det er en liten andel av deres aktivabase som er utsatt for det som er en svært volatil aktivaklasse," sa han.

Engasjement i britisk krypto-oppstart Copper

Det er verdt å merke seg at til tross for hans holdning og langt fra hans siste kommentarer, har den tidligere britiske kansleren en fot i kryptovalutasektoren. Tidligere i år sluttet Lord Hammond seg til det digitale aktivaforvarings- og institusjonelle investeringsselskapet Copper i egenskap av seniorrådgiver. Han fikk i oppgave å gi strategiske råd for å lede selskapet mot global ekspansjon og samtidig fremme posisjonen til Storbritannia som en global fartsetter innen digital aktivateknologi.

Han rettferdiggjorde sitt engasjement, og sa at han ikke ville ha sluttet seg til det verdsatte firmaet på 3 milliarder dollar hvis det hadde vært opptatt av kryptoinvesteringer. Han la til at hans eneste mål var å øke bevisstheten rundt hele debatten om krypto.

"Min jobb med Copper er å øke profilen til denne debatten, sørge for at folk er klar over at det er en enorm mulighet her," forklarte han.

Bank of Englands rapport om finansiell stabilitet

Hammonds kryptokommentarer kommer ikke lenge etter at Bank of England (BoE) advarte om den økende interessen for kryptomarkeder. Da den nylig ga ut sin finansielle stabilitetsrapport, påpekte Storbritannias sentralbank den potensielle innvirkningen av kryptoaktiva på stabiliteten til landets finansielle system. Banken bemerket at veksten i markedsområdet, som har skalert opp med mer enn 200 % i løpet av årets første 11 måneder, potensielt skapte problemer.

Videre siterte banken veksttakten til disse eiendelene som en faktor som presser deres integrering mer inn i de større finansielle systemene. Skepsisen befestet bemerkninger fra bankens guvernør, Andrew Bailey, i forrige måned, som kritiserte El Salvadors beslutning om å ta i bruk Bitcoin som en lovlig valuta.

"Det bekymrer meg at et land vil velge den som sin nasjonale valuta. Det som ville bekymre meg mest av alt, er om innbyggerne i El Salvador forstår naturen og volatiliteten til valutaen de har," sa han.