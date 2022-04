Tidligere Ethereum-utvikler dømt til 5 års fengsel

Den tidligere Ethereum-utvikleren Virgil Griffith (39) er dømt til 63 måneders fengsel og en bot på 100 000 dollar for sin hjelp til Nord-Korea. I september erkjente Griffith seg skyldig i brudd på internasjonale sanksjoner mot Nord-Korea. I strid med reglene holdt Griffith en presentasjon på en kryptokonferanse i Pyongyang i april 2019.

Ifølge FBI hjalp Griffith regimet til diktatoren Kim Jong-un med å unngå vestlige økonomiske sanksjoner, slik at landet kunne utvikle atomraketter for å true verden.

Forbrytelsen har en maksimumsstraff på 20 år, men Griffith klarte å skru ned sin opprinnelige dom på 78 til 63 i en avtale med føderale påtalemyndigheter. Det betyr en fengselsstraff på 5 til 6,5 år. Griffith har imidlertid allerede sittet to år i varetekt, hvorav han ble løslatt mot kausjon i 14 måneder. De resterende 10 månedene teller allerede med i straffen hans.

Forsvaret ber om mildhet

Før han hørte dommerens endelige dom, fikk Griffith sjansen til å komme med en siste innvending eller kommentar. Griffith vekslet noen blikk med foreldrene og vennene sine i rettssalen, hvorpå advokaten hans begynte med en anmodning om mildhet. Rettslig sett betyr en begjæring om lempning en begjæring om en mindre streng straff.

Brian Klein, Griffiths hovedadvokat, ba dommer Castel vurdere faktorer som han sa ikke var inkludert i den endelige dommen. Nærmere bestemt de tøffe forholdene ved Metropolitan Detention Center (MDC) i Brooklyn, hvor Griffith blir holdt.

Klein beskrev ulike vanskelige og umenneskelige forhold i sin tale. For eksempel det faktum at under COVID-19-utbruddene var det ingen mulighet for familie å besøke. Han hadde begrenset tilgang til tepper og varme klær, og Griffith ble til og med tvunget til å bruke vasken som toalett. Videre var Griffith begrenset til to eller færre måltider om dagen. Måltidene besto hovedsakelig av brød med peanøttsmør og gelé. Dette er fordi gjengene i MDC kontrollerer kjøkkenet.

«Jeg lærte leksjonen min»

Advokat Klein informerte også dommeren om en nylig psykologisk undersøkelse som Griffith gjennomgikk, der to personlighetsforstyrrelser har kommet frem. Disse er narsissistisk personlighetsforstyrrelse (NPD) og Obsessive Compulsive Personality Disorder (OCPD). I følge Griffiths forsvar forklarer dette hans «besettelse» av Nord-Korea og det faktum at han gikk på den måten mot råd fra familie og venner.

Klein uttalte videre at Griffith er fullstendig forpliktet til terapien hans og at psykiateren hans har stemplet ham som «behandles». Griffith selv snakket om tiden i fengselet som en refleksjonsperiode, der han erkjente sin egoisme. «Jeg har lært leksen min,» sa Griffith.

Den føderale dommeren var ikke enig i uttalelsen hans. Tirsdag avgjorde han at Griffith risikerer 63 måneders fengsel og en bot på 100 000 dollar for sin forbrytelse. Han sa at Griffith ikke hadde noen gode intensjoner og i stedet viste «et ønske om å utdanne folk om hvordan de kan unngå sanksjoner.»

Dommeren begrunnet behovet for den harde dommen med å vise til krigen i Ukraina og USAs sanksjoner mot Russland. Fengselsdommen «vil avskrekke andre i en lignende situasjon,» sa dommeren.

Hjelper Nord-Korea med å unngå sanksjoner

Dommeren ble slett ikke overbevist av advokat Kleins historie og Griffiths egne ord. Castel begynte deretter å lese en rekke tekstmeldinger og e-poster der Griffith innrømmer at han deler informasjon med Nord-Korea for å hjelpe Kim-regimet med å unngå sanksjoner.

Det dommeren mislikte mest var at Griffith under konferansen i Nord-Korea hadde på seg en tradisjonell nordkoreansk dress og sto foran en tavle hvor det sto «Ingen sanksjoner!». Ifølge dommeren er tøff handling, i dette tilfellet, viktig for å avskrekke andre sanksjonerte land fra å stole på metodene Griffith har.

1,5 milliarder dollar i krypto

Nordkoreanske hackere har allerede klart å stjele store summer med kryptovaluta flere ganger. I fjor stjal de totalt 395 millioner dollar. I løpet av de siste fem årene har landet anskaffet 1,5 milliarder dollar i krypto, ifølge blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis.

Russland kan bruke krypto for å unngå vestlige sanksjoner, ifølge ECB-president Christine Lagarde. Selv om flere kryptokrimeksperter motsier det.