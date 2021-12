Tidligere SEC-leder Clayton har stor tro på krypto

Jay Clayton sier at "effektivitetsfordelene" med krypto i det finansielle systemet er enorme, og at forskrifter bør ta sikte på å støtte teknologien.

Tidligere styreleder for US Securities and Exchanges Commission (SEC) Jay Clayton mener kryptoteknologi tilbyr "effektivitetsfordeler" som kan være uhyre verdifulle for det finansielle systemet.

" Jeg er en stor tro på denne teknologien. Effektivitetsfordelene i det finansielle systemet og ellers fra tokenisering er enorme ," sa han til CNBCs "Squawk Box".

Den tidligere SEC-lederen bemerket at krypto virkelig er et bredt utvalg av produkter og omfatter en hel rekke funksjoner, noe som tyder på at den regulatoriske tilnærmingen til sektoren bør være rettet mot å støtte det som er fordelaktig.

Han forklarte at selv med dette brede spekteret, forblir regler som styrer det amerikanske finanssystemet "klare og langvarige."

" Hvis du samler inn kapital til et prosjekt, må du registrere kapitalinnhentingen din hos SEC. Hvis du handler verdipapirer, må det være på en registrert handelsplass ," bemerket han.

Han bemerket imidlertid at SEC ikke kan bevege seg mot å regulere områder som stablecoins, da eiendelene ikke faller inn under verdipapirer og derfor er «utenfor SEC[s] område».

Clayton fortsetter å møte kritikk fra noen innen kryptoområdet for det som har blitt påstått som en urettferdig tilnærming til hvordan regulatoren så på Bitcoin og Ethereum kontra mynter som XRP. Forespurt om å kommentere denne anklagen, bemerket eks-SEC-sjefen at han ikke kunne kommentere saker for retten, men sa at "fakta vil stå."

Men i en kommentar til det bredere kryptorommet, sa Clayton at han ville gjerne se at USA tillater kryptovalutaer (og ikke gjør som Kina). Han insisterer likevel på at dette må gjøres innenfor rammen av tilstrekkelig regulering.

Ifølge ham bør regulatorer søke en reaktiv tilnærming rettet mot de som bryter landets markedslover. På den annen side sier Clayton at det er bedre å ta en proaktiv tilnærming som innebærer å støtte og oppmuntre til bruk av kryptoteknologi på tvers av det amerikanske finanssystemet.