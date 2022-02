Tidligere TenX-sjef hacket The DAO, hevder kryptojournalist

Laura Shin sier at undersøkelser peker på tidligere TenX-sjef som mannen bak hacket på The DAO.

Den påståtte hackeren skal ha avvist anklagen.

Krypto-journalist Laura Shin sier at utvidet forskning og etterforskning rundt det beryktede hacket på The DAO i 2016 var i stand til å avdekke identiteten til hackeren som Toby Hoenisch, en tilsynelatende velkjent skikkelse i kryptorommet.

Senior Forbes-bidragsyter avslørte at hun jobbet med blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis for å spore DAO-fondenes bevegelse.

“ Hvem hacket DAO? Min eksklusive undersøkelse, bygget på rapporteringen for min nye bok, The Cryptopians: Idealism, Greed, Lies, and the Making of the First Big Cryptocurrency Craze , ser ut til å peke på Toby Hoenisch, en 36 år gammel programmerer som vokste opp i Østerrike og bodde i Singapore på tidspunktet for hacket ,” skrev Shin i en artikkel publisert tirsdag 22. februar.

Shin legger til at Hoenisch frem til artiklenes publisering har vært en kjent figur med en kryptoprofil som inkluderer å være medgründer og administrerende direktør for TenX, et $80 millioner initial coin offering (ICO)-prosjekt som ikke klarte å leve opp til forventningene.

Den antatte hackeren nekter for det

I følge Shins artikkel har Hoenisch nektet for å være hackeren bak 2016-angrepet som førte til at DAO mistet 3,64 millioner ETH-tokens.

Hoenisch skal ha svart på en e-post som beskriver rollen hans ved å si at "uttalelsen og konklusjonen" som ble angitt var "faktisk unøyaktig."

Men undersøkelser av Shin og blokkjedeanalyseplattformen Chainalysis, sporing av en 50 BTC-transaksjon til en Wasabi-lommebok, var i stand til å avsløre hackeren som Hoenisch.

I henhold til forskningen var Chainalysis i stand til å bruke overvåkingsteknologi som aldri før ble avslørt for å "de-mikse" bitcoins og spore dem til fire børser.

Blokkjede-forskning hjelper til med å identifisere hackede midler

Fra en av børsene byttet den påståtte hackeren BTC mot personvernmynten Grin. Disse tokenene ble deretter sendt til en Grin-node som ved analyse viste seg å være grin.toby.ai. IP-adressen til denne noden var også koblet til andre noder som ln.toby.ai og lnd.ln.toby.ai, med en annen knyttet til TenX.

" For alle som var interessert i krypto i juni 2017, kan dette navnet ringe en bjelle. Den måneden, da ICO-mani nådde sitt første høydepunkt, var det en $80 millioner ICO ved navn TenX. Administrerende direktør og medgründer brukte håndtaket @tobyai på AngelList, Betalist, GitHub, Keybase, LinkedIn, Medium, Pinterest, Reddit, StackOverflow og Twitter. Han het Toby Hoenisch. ”

Bortsett fra disse "lenkene", sier Shin at Hoenisch hadde vært en aktiv person rundt DAO, og sendt en e-post til plattformens utviklere Slock.it.

Historien har nettopp kommet ut etter at boken til Shin ble publisert, og det er nå sannsynlig at mye mer kan bli avslørt, inkludert fra de som Hoenisch sendte e-post til.

DAO er fortsatt et av de største tyveriene i kryptoområdet, selv om hackeren aldri klarte å ta ut alle de stjålne midlene. På den tiden i 2016 utgjorde DAOs stjålne midler rundt 60 millioner dollar.

I dag vil dette utgjøre nesten 10 milliarder dollar etter at prisene på Ether (ETH) steg fra laveste nivå på 20 dollar da.