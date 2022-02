TRON DAO og BitTorrent Chain (BTTC) lanserte TRON Grand Hackathon 2022 og debuterte på TRONDAO-forumet 10. februar og registreringen begynte på Valentinsdagen 14. februar. Den avsluttes 7. mars.

Lar utviklere utforske TRON

Arrangementets mål er å la utviklere utforske og påvirke TRON blokkjeden og DeFi, blokkjede-spill, Web3, Digital Art/Collectibles og mer.

TRONDAO, TRONs nye kryptodiskusjonsside, oppfordrer medlemmer av det desentraliserte fellesskapet til å utnytte kraften og utvidelsen til TRON DAO, og skaper grunnlaget for en tverrkjedefremtid for hele blokkjedeøkonomien.

H.E. Justin Sun, grunnlegger av TRON kommenterte:

Fremtiden er ikke unna at desentralisert lagring, desentraliserte applikasjoner, digitale eiendeler og kryptovaluta-lommebøker er utbredt. Med den økende bruken av desentraliserte, peer-to-peer og sikre nettverk, er blokkjede i ferd med å bli ryggraden i Web 3.0 – det desentraliserte nettet.

TRONDAO Forum og TRON Grand Hackathon 2022 handler om utveksling, å skape sjanser og gi TRON DAO-fellesskapet en stemme.

Fullstendig desentralisering

I desember ble TRON en fellesskapsstyrt DAO, og gikk dermed over til et fullstendig desentralisert prosjekt. Grand Hackathon har som mål å hjelpe kryptosamfunnet rundt om i verden til å bli mainstream.

TRON DAO og BTTC har som mål å inspirere utviklere til å dra nytte av TRONDAO-forumet, designe og lage DeFi-, GameFi-, NFT- og Web3-applikasjoner og mye mer.

Om TRON

TRON er et blokkjede-basert operativsystem som har som mål å sikre at denne teknologien er egnet for daglig bruk. Mens Bitcoin kan håndtere opptil seks transaksjoner per sekund, og Ethereum opptil 25, hevder TRON at nettverket har kapasitet til 2000 TPS.

Det er en desentralisert plattform fokusert på innholdsdeling og underholdning. Et av de største oppkjøpene var fildelingstjenesten BitTorrent tilbake i 2018.

I skrivende stund var prisen på TRON $0,06 og 24-timers handelsvolum var litt over en milliard. TRON er opp nesten 8 % det siste døgnet.