Topp 10 beste kryptovalutaer å kjøpe i januar 2022

Året har så vidt startet, men kryptovalutaer flytter grenser og når nye all-time highs. Hvis du er en krypto-entusiast som ønsker å legge pengene dine i noen mynter med potensial, se denne listen over mynter du kan kjøpe denne måneden uten spesiell rekkefølge.

Solana (SOL)

Solana er et datanettverk med åpen kildekode utviklet av Anatoly Yakovenko i 2017. Det ble utviklet for å øke hastigheten på transaksjoner og samtidig sikre desentralisering. Solana-nettverket kan skryte av å validere over 50 000 transaksjoner per sekund for mindre enn en penny per transaksjon. Den kjører på proof-of-stake konsensusalgoritmen. Den ligner på Ethereum-blokkjeden, som har gitt den kallenavnet «Ethereum-killer». Solana støtter smarte kontrakter og kan brukes til å investere apper, DeFi, spill, DEX, sosiale medier, dApps osv. Sammenlignet med Ethereum blockchain kan den utføre flere transaksjoner per sekund til et lavt transaksjonsgebyr. SOL er den opprinnelige mynten til blokkjeden. Den brukes til å betale transaksjonsgebyrer, innsats og som et styringstoken. 311,8 millioner SOL av de 508,2 millioner er for tiden i omløp. SOL er for øyeblikket rangert på plass nummer 5, og en SOL koster $150,52 i dag. I november kostet den 259,96 dollar.

Cardano (ADA)

Cardano er en tredjegenerasjons protokoll laget av Jeremy Wood og Charles Hoskinson i 2017. Den bruker Ouroboros-en proof-of-stake-algoritme som sin konsensusalgoritme. Målet er å være sikker, skalerbar, fleksibel og miljøvennlig. Blokkjeden tillater opprettelsen av native tokens som gjenspeiler dens native cryptocurrency (ADA). Blokkjeden kjører på to forskjellige lag – oppgjørslaget, som overvåker overføring av eiendeler og noterer transaksjoner, og beregningslaget, som utfører de smarte kontraktene for desentraliserte applikasjoner. ADA er den opprinnelige mynten for drivstoff til plattformen. Den kan brukes til å gjøre opp transaksjonsgebyrer og som et styringstoken. Den kan også satses for belønninger. I dag er prisen $1,25, etter å ha falt med 59,4% fra en ATH på $3,09 i september. ADA er rangert på 7. plass med en markedsverdi på $402.b. Den har en total forsyning på 45 milliarder, med 32,1 milliarder i omløp.

Fantom (FTM)

Fantom-økosystemet er en blokkjede for desentraliserte applikasjoner og digitale eiendeler lansert i 2019. Michael Kong utviklet det. Den er modulær, effektiv, skalerbar, sikker, åpen og miljøvennlig. Den støtter smarte kontrakter. Blokkjeden kjører på Lachesis, en asynkron bysantinsk feiltolerant (aBFT) Proof-of-Stake (PoS) konsensusalgoritme. Opprettelsen av dApps er mulig på grunn av Fantom Virtual Machine. FTM gir drivstoff til økosystemet. FTM er både et ERC-20-token og et BEP-2-token. Det brukes til å belønne validatorer og som et styringstoken. FTM handles for $3,00 akkurat nå. Den nådde en topp på 3,46 dollar i oktober. FTM har en samlet forsyning på 3,2 milliarder, og 2,5 milliarder er i omløp.

Cosmos (ATOM)

Cosmos er en blokkjede for andre blokkkjeder laget for å fungere som blokkjedenes internett. Den har en Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) og et programvareutviklersett som muliggjør enkel opprettelse av dApps og sammenkobling mellom uavhengige blokkjeder (soner). Cosmos opererer på Tendermint Proof-of-Stake Byzantine Fault Tolerance (BFT). Den ble lansert i 2019 av Interchain Foundation. ATOM er den opprinnelige mynten som brukes for å fremme interoperabilitet på nettverket. Den kan satses, holdes og byttes. I dag er prisen 39 dollar, med 226 milliarder ATOM i omløp. Den nådde en topp på 44,42 dollar i september.

Audius (AUDIO)

I likhet med Spotify og SoundCloud er Audius en musikkstrømmeplattform bygget på blokkjede. Den støtter musikkdeling, streaming og har sosiale mediefunksjoner. Plattformen drives av nodeoperatører, artister og fans. Audius kjører på en proof-of-stake-algoritme. Det ble grunnlagt i 2018 på POA-nettverket, men er nå på Solana-blokkjeden. Selv om det ikke er den første strømmeplattformen på blokkjeden, støttes den av Jason Derulo, Katy Perry, Nas, The Chainsmokers og Pusha T. Dens opprinnelige kryptovaluta er AUDIO, et ERC-20-token. 500 millioner AUDIO av de 1,1 milliardene er i omløp akkurat nå. I dag er prisen $1,43, men nådde et rekordhøyt nivå på $4,95 i mars 2021.

Chainlink (LINK)

Chainlink er et nettverk av noder som gir data og informasjon fra kilder utenfor blokkjeder tilgjengelig for smarte kontrakter gjennom et orakel. Den gir blokkjeder og dApps på dem med relevante data. Nettverket ble lansert i 2017 som den første protokollen som flytter data og informasjon fra kilder utenfor kjeden til eksisterende smarte kontrakter. Nettverkets drift er delt inn i orakelvalg, datarapportering og resultataggregering. LINK er den opprinnelige mynten i nettverket. Nodeoperatører belønnes med LINK for deres aktiviteter på nettverket. Den kan handles, satses og byttes. LINK handles for $24,98 nå. Den kostet 52,70 dollar i mai 2021. Det er for tiden 467 millioner LINK i omløp.

Polygon (MATIC)

Polygon ble utviklet i India opprinnelig som Matic Network, men ble omdøpt i februar 2021 til Polygon. Den ble opprettet som en lag-2-skaleringsprotokoll for Ethereum-nettverket. Den ble opprettet for å øke størrelsen, hastigheten, sikkerheten, interoperabiliteten og bruken av blokkjeden. Den opererer på en proof-of-stake-algoritme. Den støtter Ethereum Virtual Machine-kontrakten.

Ytterligere utvikling på nettverket forventes å inkludere Polygon Plasma, zk-Rollups, Optimistic Rollups og Validium Chain. MATIC er det opprinnelige tokenet som brukes for å drive polygonnettverket. Betaling av transaksjonsgebyrer og innsats kan gjøres med MATIC. Det kan også fungere som et styringstoken for stemmeoppgraderinger og retningslinjer på plattformen. Et MATIC-token koster $2,29 i dag.

Terra (LUNA)

Terra er en blokkjede som støtter opprettelsen av stablecoins knyttet til fysiske valutaer eller eiendeler. Disse stabile myntene kan handles og byttes på økosystemet eller utvekslingsplattformer. Den ble opprettet i 2018 av Terraform Labs ved å bruke Cosmos SDK. Det fungerer på Tendermint Delegated-Proof-of-Stake (DPoS) konsensusalgoritme. Det er en fintech-løsning for betalinger. Økosystemet består av CHAI for å gjøre friksjonsfrie betalinger og Terra Bridge for å hjelpe interoperabilitet mellom blokkjeder. Mirror Protocol gjør det mulig å lage syntetiske eiendeler (mAssets) og Anchor Protocol som gir brukere tilgang til stabile renter. TerraUST, TerraGBY, TerraEUR, TerraJBY, TerraKRW, TerraCNY og TerraSDR er noen av stablemyntene som har blitt opprettet med Terra. LUNA er dens opprinnelige token for å opprettholde stabiliteten til disse stablemyntene. Den totale forsyningen av LUNA er mindre enn en milliard. LUNA brukes som betaling for transaksjonsgebyrer, volatilitetsabsorber, staking og styringssymboler. LUNA koster $80,94 per i dag og er rangert som 9.

Polkadot (PUNKT)

Polkadot er en blokkjede av blokkjeder opprettet i 2016 og lansert i mai 2020 av Robert Habermeier, Peter Czaban og Gavin Wood. Den har som mål å løse blokkjede-trilemmaet – sikkerhet, skalerbarhet og desentralisering. Blokkjeden har to moduler – relékjede (hovednettverket som behandler transaksjoner) og parakjede (brukernes blokkjede som henter ressurser fra hovednettverket). Blokkjeden vil også inneholde broer som muliggjør interoperabilitet med andre store blokkjeder. Den opererer på en Nominated-Proof-of-Stake (NPoS) konsensusmekanisme. DOT er dens opprinnelige kryptovaluta og kan handles, satses og brukes som et styringstoken. Prisen på DOT er 26,28 dollar akkurat nå, med en total forsyning på 1,2 milliarder. Det nådde et rekordhøyt nivå på $54,98 i november 2021.

Decentraland (MANA)