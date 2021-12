Topp 10 billigste kryptovalutaer å kjøpe akkurat nå

Kontanter trenger ikke begrense deg fra handel med kryptovaluta. Uansett hvor mye du tjener, med så lite som noen få cent, kan du begynne din kryptoinvesteringsreise.

Hvis du har litt penger til overs, vurder disse topp 10 billigste kryptovalutaene du kan kjøpe akkurat nå.

1. VeChain (VET)

Prisen på VeChain (VET) per 28. desember 2021 er $0,09. Tenk deg hva du kan gjøre med bare $100. I tillegg til prisen, har VeChain funksjoner innen finans og andre felt.

VeChain lar bedrifter samarbeide digitalt for rask dataoverføring og forsyningskjedestyring. BMW, LVMH, ND Walmart er noen av selskapene som bruker VeChain blockchain for sine operasjoner. Blokkjeden bruker proof-of-authority mining-modellen. Den har en begrenset tilgang på 86,7 milliarder VET-tokens.

VeChain er rangert på 32. plass med en markedsverdi på $6b; som betyr at det er mye potensiale til å vokse. Den nådde et rekordhøyt nivå på $0,28 i april 2021.

2. Dogecoin (DOGE)

Selv med mye buzz rundt Dogecoin (DOGE), er den fortsatt veldig billig å investere i. Prisen på Dogecoin var $0,18 per 28. desember 2021. Den er rangert som nummer 12. med en markedsverdi på $24b. Det er spådd at DOGE kan nå $1-merket innen midten av 2022, så det er stort potensial for gevinst.

Teslas sjef, Elon Musk, kunngjorde sin støtte til tokenet og ønsket å samarbeide med utviklerne. Dette økte prisen til $0,73 i mai 2021. Selv om det fortsatt er bekymringer rundt den ubegrensede forsyningen, er det en kryptovaluta da den kan handles og brukes til å lagre verdier.

En total forsyning på 100 milliarder DOGE ble frigitt på tidspunktet for lanseringen. På grunn av inflasjonsstatusen har imidlertid over 5 milliarder DOGE blitt utgitt årlig siden den gang.

3. Cardano (ADA)

Cardano er fortsatt veldig billig, med tanke på utsiktene. Prisen per 28. desember 2021 er $1,51. Den er rangert på 6. plass med en markedsverdi på 48,4 milliarder dollar. Den har en total forsyning på 45 milliarder, med 32,1 milliarder tilgjengelig for øyeblikket. I september 2021 nådde den et rekordhøyt nivå på 3,09 dollar.

Cardano, utviklet av Jeremy Wood og Charles Hoskinson i 2017, er en tredjegenerasjons blokkjede. Det er den første protokollen som bruker Ouroboros – en proof-of-stake-algoritme. Den har som mål å være sikker, fleksibel, skalerbar, og energieffektiv, og den er tilfeldigvis en av de billigste og mest lovende kryptovalutaene akkurat nå.

4. Decentraland (MANA)

Decentralands pris per 28. desember 2021 er $3,67. Den er rangert som nummer 42 med en markedsverdi på 4,8 milliarder dollar. Det finnes en total forsyning på 2,2 milliarder med 1,3 milliarder i omløp.

Decentraland er den første desentraliserte plattformen som eies helt av brukerne. Det er en 3D-verden. Den har vært i utvikling siden 2017 av Decentraland Foundation, grunnlagt av Esteban Ordano og Ariel Meilich. Den ble imidlertid offentliggjort i januar 2020. Decentraland er en virtuell verden (metavers) bygget på Ethereum-blokkjeden. Som det står, er den en av de billigste kryptovalutaene du kan investere i på dette tidspunktet.

5. Polygon (MATIC)

Prisen på MATIC per 28. desember 2021 er $2,65. Den er rangert som nummer 14 og har en markedsverdi på $18,2b. Av de 10 milliarder som er satt til total forsyning, er 6,9 milliarder allerede i markedet. Den nådde et rekordhøyt nivå på $2,92 27. desember 2021.

Polygon var tidligere kjent som Matic Network da det ble opprettet i 2017 i India. Men den ble omdøpt til Polygon i februar 2021. Det er en lag-2 blokkjedeprotokoll laget som et tilleggslag for Ethereum blokkjeden. Det skulle hjelpe den med å øke i størrelse, effektivitet, sikkerhet, interoperabilitet og brukervennlighet.

6. Polkadot (PUNKT)

Polkadot er en blokkjede der brukere kan lage og kjøre blokkjeden sin. Per 28. desember 2021 er prisen på DOT $29,40. Det er et samlet tilbud på 1,1 milliarder. Den nådde en topp på $54,98 i november 2021. Den er for øyeblikket rangert som 10. med en markedsverdi på $31,4b.

Det er en «blokkkjede av blokkjeder». Den ble utviklet for å løse blockchain-trilemmaet – sikkerhet, skalerbarhet og desentralisering. Blokkjeden har to strukturer – relékjede (hovednettverket der transaksjoner behandles) og parakjede (brukerblokkkjede som bruker hovednettverkets ressurser).

7. Chainlink (LINK)

Chainlink er et orakelrammeverk av noder som gjør data og informasjon fra kilder utenfor blokkkjede tilgjengelig for smarte kontrakter. LINKs pris per 28. desember 2021 er $22,19, og den er rangert som 19. med en markedsverdi på $10,3b. 467 millioner av den totale forsyningen på 1 milliard blir for tiden sirkulert. Den nådde et rekordhøyt nivå på 52,70 dollar i mai 2021.

8. Fantom (FTM)

Prisen på FTM per 28. desember 2021 er $2,27. I oktober 2021 nådde den en topp på 3,46 dollar. Den har en samlet forsyning på 3,2 milliarder, og 2,5 milliarder er for tiden i markedet. Det er rangert på 33. plass og har en markedsverdi på $5,79b.

Det er en blokkjede for dApps og digitale eiendeler. Det er et modulært, høyytelses, skalerbart, sikkert, åpent og miljøvennlig smart kontraktsnettverk. Konsensusmekanismen til denne blokkjeden består av Asynchronous Byzantine Fault Tolerant (aBFT) Proof-of-Stake (PoS), og den kalles Lachesis. I likhet med Ethereum har den Fantom Virtual Machine for utvikling av dApps. FTM er dens opprinnelige token. I tillegg til å være en mainnet-mynt, er den tilgjengelig som et ERC-20-token og et BEP-2-token.

9. Shiba Inu (SHIB)

Prisen på SHIB per 28. desember 2021 er $0,00003562. Den steg til $0,00008616 da Elon Musk la ut en Floki, en Shiba Inu-hund, på Twitter. Det er for øyeblikket rangert som 19. med en markedsverdi på $19,7b. Det er en total forsyning på 100 000 milliarder, og 549149,6 milliarder er for tiden i omløp.

Shiba Inu er en memmynt assosiert med den japanske Shiba Inu-hunden. Den er et Ethereum-basert token. Shiba Inu-økosystemet består av tre tokens, inkludert SHIB, LEASH og BONE. ShibaSwap, Shiba Inu Incubator og Shiboshi er plattformer som finnes i økosystemet. Selv om den har begrenset bruk, har den en veldig lav pris og vil gi god avkastning i tilfelle prisen skyter i været i nærmeste fremtid.

10. Sandbox (SAND)

Prisen på SAND per 28. desember 2021 er $6,07. Av den totale forsyningen på 3 milliarder er 919,5 millioner i omløp. I november 2021 nådde den et rekordhøyt nivå på 8,40 dollar. Den har en markedsverdi på 5,6 milliarder dollar og er rangert på 35. plass.

Sandbox er et metavers som kan spilles for å tjene, bygget på Ethereum-blokkjeden. Metaverset består av VoxEdit (en plattform der brukere kan lage og animere 3D-objekter), Sandbox Marketplace (et sted hvor eiendeler kan publiseres og omsettes), og Game Maker (en applikasjon som lar brukere lage 3D-spill gratis ). Økosystemet drives av en ERC-20 token-SAND. Den brukes til å handle EIENDELER, spille spill, kjøpe LANDS og lage avatarer. Det kan også tjene som et styringstoken som kan brukes på Sandbox DAO.

Før du kjøper noen av disse myntene, sørg for at du bare bruker penger du har til overs. Krypto er en veldig risikabel investering. Du kan raskt både tjene og tape mye. Gjør din research og bruk dollar-kostnadsgjennomsnitt før du kjøper en mynt.